TÜİK'in eylül verilerine göre Sivas'ta bin 139 konut ve 127 iş yeri satıldı - Son Dakika
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TÜİK'in eylül verilerine göre Sivas'ta bin 139 konut ve 127 iş yeri satıldı

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TÜİK'in eylül verilerine göre Sivas'ta bin 139 konut satıldı; bunların 598'i ilk el, 541'i ikinci el satış olarak kayıtlara geçti. Aynı dönemde satılan 127 iş yerinin 49'u ilk el, 78'i ise ikinci el satışlardan oluştu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), eylül ayında satılan konut ve iş yeri sayılarına ilişkin istatistikleri paylaştı.

Buna göre Sivas'ta eylül ayında bin 139 konut satıldı. Bin 139 konutun 598'ini ilk el satış, 541'ini ise ikinci el satışlar oluşturdu.

Verilere göre Sivas'ta eylül ayında satılan iş yeri sayısı da 127 olarak gerçekleşti. Bunun 49'unu ilk el satış, 78'ini ise ikinci el satışlar oluşturdu.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: TÜİK'in eylül verilerine göre Sivas'ta bin 139 konut ve 127 iş yeri satıldı - Son Dakika
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