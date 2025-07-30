TÜİK işsizlik rakamlarını açıkladı: Gerçek işsizlik oranı yüzde 32,9'a yükseldi - Son Dakika
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Ekonomi

TÜİK işsizlik rakamlarını açıkladı: Gerçek işsizlik oranı yüzde 32,9'a yükseldi

TÜİK işsizlik rakamlarını açıkladı: Gerçek işsizlik oranı yüzde 32,9\'a yükseldi
30.07.2025 10:51
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Haziran ayında işsizlik oranı yüzde 8,6'ya yükselirken, genç nüfusta işsizlik oranı ise yüzde 16,2 olarak kaydedildi. İş gücüne katılma oranı yüzde 53,5, istihdam oranı ise yüzde 48,9 olarak belirlendi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı. Buna göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaş grubundaki işsiz sayısı, haziranda bir önceki aya kıyasla 52 bin artarak 3 milyon 47 bin kişi olarak belirlendi. İşsizlik oranı da 0,2 puan artışla yüzde 8,6 seviyesinde gerçekleşti.

İŞSİZLİK ORANI ARTIŞ GÖSTERDİ

İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 7,1, kadınlarda yüzde 11,4 olarak tahmin edildi. Söz konusu ayda 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfustaki işsizlik oranı, bir önceki aya göre 0,6 puan artışla yüzde 16,2 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı erkeklerde yüzde 12,3, kadınlarda yüzde 23,7 olarak hesaplandı.

İSTİHDAM EDİLME ORANI DÜŞTÜ

Haziran ayında mevsim etkisinden arındırılmış verilere göre, istihdam edilenlerin sayısı bir önceki aya göre 18 bin kişi azalarak 32 milyon 452 bine geriledi. Bu düşüşle birlikte, istihdam oranı da 0,1 puan azalarak yüzde 48,9 oldu. Erkeklerde istihdam oranı yüzde 66,2, kadınlarda ise yüzde 31,9 olarak kaydedildi. İş gücü ise haziranda bir önceki aya göre 33 bin kişi artarak 35 milyon 498 bin kişiye yükseldi. Ancak, iş gücüne katılma oranı yüzde 53,5'te sabit kaldı. Erkeklerde bu oran yüzde 71,3, kadınlarda ise yüzde 36 olarak belirlendi.

GENÇ NÜFUSTA İŞSİZLİK 16,2'YE YÜKSELDİ

İstihdam edilenlerin haftalık ortalama fiili çalışma süresi de haziranda 1,1 saat azalarak 41,5 saate düştü. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin birleşik oranı yüzde 32,9'a çıkarken, iş gücüne dahil olmayanların oranı ise 30 milyon 874 bin kişiye ulaştı. Genç nüfusta işsizlik oranı ise 16,2'ye yükseldi.

TÜİK işsizlik rakamlarını açıkladı: Gerçek işsizlik oranı yüzde 32,9'a yükseldi

Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye, Ekonomi, Gündem, Finans, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi TÜİK işsizlik rakamlarını açıkladı: Gerçek işsizlik oranı yüzde 32,9'a yükseldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Kocarex Bigrex:
    biraz zam gelsin işsizlik daha da çoğalır patron iş yok der işçi para az der sahiller pilajlar dolar taşar sokaklarda son model araçlardan geçilmez eee kocaman bir soru isareti 1 0 Yanıtla
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