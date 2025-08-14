TÜİK: Tarım Üretici Fiyatları Temmuz'da Düştü - Son Dakika
TÜİK: Tarım Üretici Fiyatları Temmuz'da Düştü

14.08.2025 11:19
TÜİK, temmuz ayında tarım üretici fiyatlarının %5,66 azaldığını açıkladı.

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), aylık tarım üretici fiyatlarının haziran ayında yüzde 5,66 azaldığını açıkladı.

TÜİK, Temmuz 2025 dönemine ilişkin tarım üretici fiyat endeksi verilerini açıkladı. Buna göre; tarım ürünleri üretici fiyatları, temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 5,66 azalırken, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 26,18, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 44,32 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 35,92 arttı.

Sektörlerde bir önceki aya göre, tarım ve avcılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 6,09 azalış, ormancılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 0,14 artış ve balık ve diğer balıkçılık ürünleri; su ürünleri; balıkçılık için destekleyici hizmetlerde yüzde 2,36 artış gerçekleşti. Ana gruplarda bir önceki aya göre, tek yıllık (uzun ömürlü olmayan) bitkisel ürünlerde yüzde 3,90 azalış, çok yıllık (uzun ömürlü) bitkisel ürünlerde yüzde 4,46 azalış ve canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde yüzde 0,41 artış gerçekleşti. Yıllık değişimin en yüksek olduğu alt grup yüzde 224,14 artış ile yumuşak çekirdekli meyveler ve sert çekirdekli meyveler, aylık değişimin en yüksek olduğu alt grup yüzde 12,64 azalış ile sebze ve kavun-karpuz, kök ve yumrular oldu.

Kaynak: DHA

