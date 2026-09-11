TÜİK, temmuz ciro endekslerini açıkladı, toplam ciro yıllık yüzde 30,2 arttı - Son Dakika
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TÜİK, temmuz ciro endekslerini açıkladı, toplam ciro yıllık yüzde 30,2 arttı

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TÜİK'in açıkladığı temmuz ayı verilerine göre sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplam ciro endeksi geçen yılın aynı ayına göre yüzde 30,2 yükseldi. Takvim etkisinden arındırılmış endeks, inşaat sektöründe yıllık yüzde 35,8 ile en yüksek artışı gösterdi.

Takvim etkisinden arındırılmış sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplam ciro endeksi, temmuzda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 30,2 yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), temmuz ayına ilişkin ciro endekslerini açıkladı.

Buna göre, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış toplam ciro endeksi, temmuzda aylık bazda yüzde 1,7 arttı.

Takvim etkisinden arındırılmış sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplam ciro endeksi, aynı ayda yıllık bazda yüzde 30,2 yükseldi.

Sanayi ve inşaat endeksleri

Sanayide takvim etkisinden arındırılmış ciro endeksi, temmuzda yıllık bazda yüzde 31,5 arttı. Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi ciro endeksi de bir önceki aya göre yüzde 3 artış kaydetti.

İnşaat sektöründe takvim etkisinden arındırılmış ciro endeksi, temmuzda yıllık bazda yüzde 35,8, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış inşaat ciro endeksi de hazirana kıyasla yüzde 9,2 yükseldi.

Ticaret ve hizmet endeksleri

Takvim etkisinden arındırılmış ticaret ciro endeksi, temmuzda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 27,7 artarken, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ticaret ciro endeksi de bir önceki ayla aynı kaldı.

Hizmet sektöründe takvim etkisinden arındırılmış ciro endeksi, temmuzda geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 34,5, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış hizmet ciro endeksi bir önceki aya göre yüzde 2,5 arttı.

Kaynak: AA

Türkiye İstatistik Kurumu, Ekonomi, İnşaat, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi TÜİK, temmuz ciro endekslerini açıkladı, toplam ciro yıllık yüzde 30,2 arttı - Son Dakika

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