TÜİK verilerine göre sanayi üretimi aylık bazda azaldı - Son Dakika
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TÜİK verilerine göre sanayi üretimi aylık bazda azaldı

11.03.2022 16:52
TÜİK verilerine göre sanayi üretimi aylık bazda azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verileri değerlendiren Eskişehir Sanayi Odası Başkanı Celalettin Kesikbaş, "Toparlanma sürecine girmişken yüzleşmiş olduğumuz enerji sıkıntıları nedeniyle sanayi üretimimiz ocak ayında ne yazık ki yüzde 2,4 daraldı" dedi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verileri değerlendiren Eskişehir Sanayi Odası Başkanı Celalettin Kesikbaş, "Toparlanma sürecine girmişken yüzleşmiş olduğumuz enerji sıkıntıları nedeniyle sanayi üretimimiz ocak ayında ne yazık ki yüzde 2,4 daraldı" dedi.

TÜİK verilerine göre, sanayi üretimi ocak ayında aylık yüzde 2,4 azalırken, yıllık bazda ise yüzde 7,6 artış kaydedildi. Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2022 yılı Ocak ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 11,2 artarken, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 3,1 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 1,6 azaldı.

Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Eskişehir Sanayi Odası Başkanı Celalettin Kesikbaş şu ifadelere yer verdi:

"Ocak ayında yaşanan elektrik ve doğal gaz kesintileri ve kısıtları üretimi yavaşlatmıştı. Toparlanma sürecine girmişken yüzleşmiş olduğumuz enerji sıkıntıları nedeniyle sanayi üretimimiz ocak ayında ne yazık ki yüzde 2,4 daraldı. Bazı kuruluşların anketlerinde ekonomistlerin beklentisi ocak ayında sanayi üretiminin aylık yüzde 2,2 gerilemesi, yıllık bazda ise yüzde 8,4 artması yönündeydi. Beklentileri karşılayamayan bir gerçekleşme söz konusu. Hatırlanacağı üzere, sanayi tesislerine uygulanan 3 günlük elektrik kısıtlaması 29 Ocak'ta son bulmuş, doğalgazda uygulanan kısıntı ise 31 Ocak'tan itibaren yüzde 40'tan yüzde 20'ye düşürülmüştü. Bu durum özellikle sözleşmeye bağlanmış siparişlerde firmalarımızı kayıp ve zararlarla yüz yüze bıraktı. İmalat ve lojistik sektörü tamamen günlük, haftalık, aylık ve yıllık planlamalar ile dönen, tüm tedarik zincirinin bu planlamalara dayandığı sektörler. Bu tip belirsizlikler hem üretim süreçlerimizi etkilemekte hem de ülkemize olan kalite ve güven imajını zedelemekte. Tüm aksiliklere rağmen yıllık bazda sağlanan yüzde 7,6'lık artış çarkların bir şekilde döndürüldüğünü göstermekte. Sanayimiz verdiği zorlu sınavların üstesinden gelmeyi başarabiliyor. Bu tür aksamaların tekrar yaşanmamasını ümit ediyoruz." - ESKİŞEHİR

YORUMLAR
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Perakende satış hacmi yıllık yüzde 7,9 arttı Perakende satış hacmi yıllık yüzde 7,9 arttı İş gücü istatistikleri (1) İş gücü istatistikleri (1)

Türkiye İstatistik Kurumu, Eskişehir, Enerji, Ocak, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi TÜİK verilerine göre sanayi üretimi aylık bazda azaldı - Son Dakika


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