TÜİK verilerine göre Sinop'ta motosiklet sayısı otomobil sayısının yarısını aştı - Son Dakika
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TÜİK verilerine göre Sinop'ta motosiklet sayısı otomobil sayısının yarısını aştı

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TÜİK verilerine göre Sinop\'ta motosiklet sayısı otomobil sayısının yarısını aştı
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TÜİK'in Eylül 2026 verilerine göre Sinop'ta trafiğe kayıtlı otomobil sayısı 41 bin 133, motosiklet sayısı 21 bin 443 oldu. Motosiklet sayısı otomobil sayısının yarısını yaklaşık 877 adet geçti ve kentteki toplam motorlu kara taşıtlarının yüzde 24,1'ini motosikletler oluşturdu.

Sinop'ta trafiğe kayıtlı motosiklet sayısı, otomobil sayısının yarısını geçti. Eylül 2026 itibarıyla kentte 41 bin 133 otomobil ve 21 bin 443 motosiklet bulunurken, toplam motorlu kara taşıtı sayısı 89 bin 63 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Eylül 2026 illere göre motorlu kara taşıt sayılarını açıkladı. Bu verilerine göre, Sinop'ta motosiklet sayısı otomobil sayısının yaklaşık yüzde 52'sine ulaştı. Otomobiller kentte en fazla bulunan motorlu kara taşıtı türü olurken, motosikletler ikinci sırada yer aldı. Motosiklet sayısı, otomobil sayısının yarısını yaklaşık 877 adet aştı. Kentteki 21 bin 443 motosiklet, toplam motorlu kara taşıtlarının yüzde 24,1'ini oluşturdu. Mart ayında yüzde 22,7 olarak kaydedilen bu oran, eylül itibarıyla yükseldi.

Otomobil ve motosikletlerin ardından Sinop'ta 10 bin 885 traktör ve 10 bin 717 kamyonet bulunduğu belirlendi. Kentte ayrıca 2 bin 420 kamyon, bin 780 minibüs, 383 özel amaçlı taşıt ve 302 otobüs trafiğe kayıtlı olarak kaydedildi.

Sinop'un Türkiye genelindeki toplam motorlu kara taşıtı sayısı içindeki payı ise yüzde 0,25 olarak hesaplandı.

Kaynak: İHA
Türkiye İstatistik KurumuMotosikletOtomobilEkonomiUlaşımGüncelEylülSinopSon Dakika

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