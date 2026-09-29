TÜKETBİR Başkanı Tunç, etçi gebe düve politikası için 2-3 yıl daha istedi - Son Dakika
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TÜKETBİR Başkanı Tunç, etçi gebe düve politikası için 2-3 yıl daha istedi

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TÜKETBİR Başkanı Bülent Tunç, etçi gebe düve politikasının 2-3 yıl daha devam etmesi gerektiğini söyledi. Tunç, bu politika sürerse üreticinin kazanacağını, tüketicinin uygun fiyatlı et tüketebileceğini ve bu yıl yaklaşık 180 bin gebe düve geldiğini belirtti.

Türkiye Kırmızı Et Üreticileri Merkez Birliği (TÜKETBİR) Başkanı Bülent Tunç, Türkiye'nin kırmızı et üretiminde etçi gebe düve politikasının devam etmesi gerektiğini belirterek, "Böylece hem üretici kazanmış olacak hem de tüketici uygun fiyatlı et tüketecek." dedi.

Tunç, ?AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, sığır eti ithalatı kotasının yıllara göre azalmasını sektör adına olumlu karşıladıklarını söyledi.

Terörün geçmişte hayvancılığı da olumsuz etkilendiğini aktaran Tunç, "Bugün hayvancılıkta bu kadar ithalat yapmamızın en büyük sebeplerinden birinin terör olduğunu düşünüyorum. Çünkü yaylaları doğru kullanmadığımız için hayvanlar besihanelere çekildi." diye konuştu.

Tunç, bu sebeple hayvanların ithal yemlerle beslenmeye başlandığını, bunun da maliyetleri artırdığını anlatarak, böylece düşen üretimle et fiyatlarının artmaya başladığını söyledi.

Meraları doğru şekilde kullanmanın, fiyatların dengede olmasının en büyük etkenlerinden biri olduğunu ifade eden Tunç, "Terörün bitirilmesini destekliyoruz. Böylece Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin hayvancılıkta çığır açacağına emin olabilirsiniz." ifadesini kullandı.

"Olumlu sonuçlarını göreceğiz"

Tunç, üreticilerin yetiştirmek için gebe düveleri tercih etmesiyle hayvan sayısında artış yaşandığını belirterek, şöyle devam etti:

"Üreticiler, erkek danaya yemle bakmaktansa, gebe düvelere meralarda bakarak yavrusunu alıyor hem geçimini sağlıyor hem de ülkenin et üretimine katkıda bulunuyor. Bu çok önemli. Üretici, yaylalarda veya meralarda hayvanları maliyetsiz şekilde otlatıp üretimi artırmış olacak. Böylece et üretimindeki söz konusu açığımızı da kapatmış olacak. Paydaşı olduğumuz Kırsalda Bereket Hayvancılığa Destek Projesi ile birlikte süreç büyük ivme kazandı. Bölgedeki halkımız etçi ırk hayvanların da bakılabileceğini görmüş oldu. Bu yıl içinde yaklaşık 180 bin gebe düve geldi, bu çok ciddi bir rakam. Geçmiş yıllarda bu tercih edilmiyordu. Tarım ve Orman Bakanımız İbrahim Yumaklı ve ekibinin bu politikası çok doğru ve yerinde. Meraları doğru kullanma adına da bizim için çok önemli. Etçi ırkların getirilip bölgelerde çoğaltılması ve terörün de bitmesiyle 1-2 yıl içinde bunun olumlu sonuçlarını hep birlikte göreceğiz."

Dünyada entegre bir yapı olması nedeniyle ithalatı sıfırlamanın mümkün olmayacağını bildiren Tunç, bugün Almanya ve ABD'nin de ithalat yaptığını söyledi.

"Küçük aile işletmeleri bu işin olmazsa olmazı"

Tunç, vatandaşların uygun fiyatlı ve sağlıklı ürünlerle beslenmesinin öncelikleri olduğunu ifade ederek, "Bu kapsamda üretimi artırmamız için etçi gebe düve politikasının 2-3 yıl daha devam etmesi gerekiyor. Böylece hem üretici kazanmış olacak hem de tüketici uygun fiyatlı et tüketecek. Üretici birliği başkanı olarak bu politikayı destekliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Desteklemelerde özellikle kapasitesi 200 başın altında olan küçük aile işletmelerine büyük önem verildiğini bildiren Tunç, şunları kaydetti:

"Ülkede üretimi artırmak, daha ucuza vatandaşları beslemek istiyorsak, küçük aile işletmeleri bu işin olmazsa olmazı. Küçük aile işletmeleri bu işi yapamazsa büyük şehirlere göç etmek zorunda kalıyor. Büyük şehirlerdeki trafik, insan yükü, ev, bunların hepsi ayrı bir maliyet. İşletmeler kırsalda ülke ekonomisine çok daha doğru fayda sağlıyor. Üretimi hızlı şekilde artırarak maliyetleri düşük hale getiriyor."

Kaynak: AA
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