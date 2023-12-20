 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Tüketici Güven Endeksi Aralıkta Yükseldi - Son Dakika
Üye Girişi

Tüketici Güven Endeksi Aralıkta Yükseldi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre, aralık ayında tüketici güven endeksi yüzde 2,6 artarak 77,4'e yükseldi. Hanenin maddi durumu endeksi yüzde 3,4 artışla 63,4 oldu. Gelecek 12 aylık dönemde genel ekonomik durum beklentisi endeksi ise yüzde 3,3 artarak 75,8'e çıktı.

Tüketici Güven Endeksi Aralıkta Yükseldi
20.12.2023 - 10:15,
Abone Ol

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), aralık ayında tüketici güven endeksinin yüzde 2,6 artarak 77,4 olduğunu açıkladı.

TÜİK, Aralık 2023 dönemine ilişkin tüketici güven endeksi verilerini açıkladı. Buna göre; TÜİK ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası iş birliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi, aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 2,6 oranında artarak 77,4 oldu. Tüketici güven endeksinin alt endekslerinden mevcut dönemde hanenin maddi durumu yüzde 3,4 artarak 63,4, gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durum beklentisi yüzde 2,1 artarak 76,1, gelecek 12 aylık dönemde genel ekonomik durum beklentisi 3,3 artarak 75,8, gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi yüzde 2 artarak 94,5 oldu.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Türkiye İstatistik Kurumu, Aralık, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Tüketici Güven Endeksi Aralıkta Yükseldi - Son Dakika


09:48
Serbest bırakılan fenomen Ece Ronay, cephesinden açıklama: Telefon ve konutunda suç aletine rastlanmadı Serbest bırakılan fenomen Ece Ronay, cephesinden açıklama: Telefon ve konutunda suç aletine rastlanmadı
09:18
Tofaş işçileri, kendilerine yapılan zam teklifine tepki gösterdi Tofaş işçileri, kendilerine yapılan zam teklifine tepki gösterdi
08:58
Askere gitmek istemeyenlere 45 bin TL karşılığında çürük raporu veren 11 kişi gözaltına alındı Askere gitmek istemeyenlere 45 bin TL karşılığında çürük raporu veren 11 kişi gözaltına alındı
08:56
ATV'nin yeni dizisi Altın Kafes final yapacak ATV'nin yeni dizisi Altın Kafes final yapacak
08:31
63 ilde gerçekleşen Kafes-22 operasyonunda 302 şüpheli yakalandı 63 ilde gerçekleşen Kafes-22 operasyonunda 302 şüpheli yakalandı
03:25
Colorado Yüksek Mahkemesi, Trump'ın başkanlık yarışına katılamayacağına karar verdi Colorado Yüksek Mahkemesi, Trump'ın başkanlık yarışına katılamayacağına karar verdi
02:03
4 kişiyi öldürüp kaçan kişi eski damat çıktı! Çocuğunu göremeyince katliam yapmış 4 kişiyi öldürüp kaçan kişi eski damat çıktı! Çocuğunu göremeyince katliam yapmış
01:45
İsrailli yaralı askerler, hastaneyi ziyaret eden Netanyahu ile görüşmeyi reddetti İsrailli yaralı askerler, hastaneyi ziyaret eden Netanyahu ile görüşmeyi reddetti

Son Dakika
09:48 Serbest bırakılan fenomen Ece Ronay, cephesinden açıklama: Telefon ve konutunda suç aletine rastlanmadı
09:18 Tofaş işçileri, kendilerine yapılan zam teklifine tepki gösterdi
08:56 ATV'nin yeni dizisi Altın Kafes final yapacak
08:58 Askere gitmek istemeyenlere 45 bin TL karşılığında çürük raporu veren 11 kişi gözaltına alındı
08:31 63 ilde gerçekleşen Kafes-22 operasyonunda 302 şüpheli yakalandı
03:25 Colorado Yüksek Mahkemesi, Trump'ın başkanlık yarışına katılamayacağına karar verdi
02:03 4 kişiyi öldürüp kaçan kişi eski damat çıktı! Çocuğunu göremeyince katliam yapmış
01:45 İsrailli yaralı askerler, hastaneyi ziyaret eden Netanyahu ile görüşmeyi reddetti
00:44 Yerel seçimlerde 32 il için oy verme saatleri yeniden belirlendi
00:33 Afyonkarahisar'da 4 kişi silahla vurularak öldürüldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.12.2023 10:34:44. #1.11#
SON DAKİKA: Tüketici Güven Endeksi Aralıkta Yükseldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement