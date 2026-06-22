Mayıs ayında 85,8 iken Haziran ayında yüzde 2,5 oranında artarak 87,9 oldu.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) iş birliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi, Mayıs ayında 85,8 iken Haziran ayında yüzde 2,5 oranında artarak 87,9 oldu. - İSTANBUL
Son Dakika › Ekonomi › Tüketici Güven Endeksi Artış Gösterdi - Son Dakika
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