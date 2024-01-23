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Tüketici Güven Endeksi Ocak Ayında Arttı - Son Dakika
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Tüketici Güven Endeksi Ocak Ayında Arttı

TÜİK'in açıkladığı verilere göre, ocak ayında tüketici güven endeksi yüzde 3,9 artarak 80,4 oldu. Hanenin maddi durumu, maddi durum beklentisi, genel ekonomik durum beklentisi ve dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi de artış gösterdi.

Tüketici Güven Endeksi Ocak Ayında Arttı
23.01.2024 - 11:30,  Güncelleme: 11:32
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TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), ocak ayında tüketici güven endeksinin yüzde 3,9 artarak 80,4 olduğunu açıkladı.

TÜİK, Ocak 2024 dönemine ilişkin tüketici güven endeksi verilerini açıkladı. Buna göre; TÜİK ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası iş birliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi, aralık ayında 77,4 iken ocak ayında yüzde 3,9 oranında artarak 80,4 oldu. Tüketici güven endeksinin alt endekslerinden mevcut dönemde hanenin maddi durumu yüzde 6 artarak 67,2, gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durum beklentisi yüzde 4,5 artarak 79,5, gelecek 12 aylık dönemde genel ekonomik durum beklentisi yüzde 1,8 artarak 77,2, gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi yüzde 3,6 artarak 97,9 oldu.

Kaynak: DHA
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