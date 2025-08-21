Tüketici güven endeksi, Temmuz ayında 83,5 iken Ağustos ayında yüzde 0,9 oranında artarak 84,3 oldu.
Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi, Temmuz ayında 83,5 iken Ağustos ayında yüzde 0,9 oranında artarak 84,3 oldu. - İSTANBUL
Son Dakika › Ekonomi › Tüketici Güveni Ağustos'ta Artış Gösterdi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?