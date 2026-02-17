Tüketici Hakem Heyeti Cezası Asılsız - Son Dakika
Tüketici Hakem Heyeti Cezası Asılsız

17.02.2026 20:35
Bakan Yardımcısı Gürcan, Antalya'daki ceza iddialarının gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, Tüketici Hakem Heyetlerinin şahıslara idari para cezası uygulama yetkisi bulunmadığını belirterek, Antalya'daki bir kafede hesaba itiraz eden vatandaşa herhangi bir cezai işlem de kesinlikle uygulanmadığını bildirdi.

Gürcan ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, son günlerde çeşitli sosyal medya platformlarında ve haber sitelerinde yer alan Antalya'daki bir kafede yemek yiyen bir vatandaşın yaptığı itiraz sonucuna ilişkin şunları kaydetti:

"Antalya'daki bir kafede yemek yiyen bir vatandaşın köfte ve salata için kendisinden istendiği iddia edilen 22 bin 850 lira tutarındaki hesaba itiraz etmesi üzerine, Tüketici Hakem Heyeti tarafından kendisine "fiş almadığı" gerekçesiyle 7 bin lira idari para cezası kesildiği yönündeki iddialar tamamen asılsızdır ve gerçeği yansıtmamaktadır."

İddia edilenin aksine, tüketilen ürünlerin sadece "köfte ve salata" olmadığı, dosyadaki belgelerden alkollü ve alkolsüz şampanyalar ile çeşitli gıda ürünlerinin tüketildiğinin anlaşıldığına dikkati çeken Gürcan, "Heyet tarafından yapılan değerlendirme sonucunda, tüketici şikayetinde menü fiyat listesi ibraz edilemediği için kasa fiyatları ile bir uyumsuzluk durumu ispat edilememiştir. Bu nedenle, iade talebi reddedilmiştir. Ayrıca önemle belirtmek gerekir ki Tüketici Hakem Heyetlerinin şahıslara idari para cezası uygulama yetkisi bulunmadığı gibi, Kepez İlçe Tüketici Hakem Heyeti tarafından, ilgili vatandaşa yönelik herhangi bir cezai işlem de kesinlikle uygulanmamıştır." değerlendirmesinde bulundu.

Gürcan, yapılan denetimler kapsamında işletmeye yönelik ayrı bir değerlendirme gerçekleştirildiğini belirterek "Kapı girişinde fiyat/menü listesi bulundurmaması nedeniyle ilgili mevzuat çerçevesinde de 349 bin 624 lira tutarında idari para cezası uygulanmıştır. Vatandaşlarımızın, resmi dayanağı olmayan ve kamuoyunu yanıltmaya yönelik bu tür dezenformasyon içerikli paylaşımlara itibar etmemesi hususu kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Tüketici Hakem Heyeti, Yerel Haberler, Antalya, Ekonomi, Son Dakika

