TÜKON Başkanı: Sevgililer Günü sadece tüketim tuzağıdır

Tüketiciler Konfederasyonu (TÜKON) Genel Başkanı Aziz Koçal, "Sevginin günü olmaz, yılda bir kez Sevgililer Günü nedeniyle hatırlanan sevgi, sevgi değildir. 14 Şubat Sevgililer Günü sadece tüketim tuzağıdır, düşmemek gerekir." dedi.
TÜKON Genel Başkanı Koçal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 14 Şubat Sevgililer Günü nedeniyle birçok sektörde özel kampanyalar ve indirimler yapıldığını belirterek, Sevgililer Günü'nün sadece tüketmek için ilan edildiğini ve tüketimi körükleme amacı taşıdığını söyledi.
Bu ve benzeri özel günlerde, gereksiz tüketim harcamalarının gerçekleştirildiğini aktaran Koçal, insanların temel ihtiyaçlarını göz ardı ederek harcama yapmalarının daha sonra maddi sıkıntılara yol açtığına dikkati çekti.
Koçal, Sevgililer Günü nedeniyle hazırlanan reklam kampanyaları ve indirimlerde sevgi gibi kutsal, saf ve temiz bir duygunun kullanıldığını ifade ederek, "Böylece çılgınca tüketim teşvik edilmiş oluyor. Sevgiyi basite indirgememeliyiz. Sevginin büyüklüğünü, güzelliğini veya saflığını hediye ile ölçemeyiz. Bu aslında her şeyi metalaştıran kapitalizm kültürünün anlayışıdır." değerlendirmesinde bulundu.
Sevgililer Günü öncesi uyarılarda bulunan Koçal, şöyle konuştu:
"Sevginin günü olmaz, yılda bir kez Sevgililer Günü nedeniyle hatırlanan sevgi, sevgi değildir. 14 Şubat Sevgililer Günü sadece tüketim tuzağıdır, düşmemek gerekir. Bu nedenle Sevgililer Günü nedeniyle hiçbir hediye alınmamalı. 14 Şubat'ta her zaman olduğu gibi sevgi paylaşılarak yüceltilmeli. Hediye almak için de 14 Şubat'tan sonraki bir gün tercih edilmeli. 14 Şubat gibi bu tür günlerde fiyatlar önce şişirilir sonra indirilerek tüketiciler yanıltılır."
"İnternet adresinin başında yer alan 'https' kısmı mutlaka bulunmalı"
Aziz Koçal, tüketicilerin 14 Şubat Sevgililer Günü harcamalarını yaparken özellikle sosyal medyadaki aldatıcı ve yanıltıcı reklamlara karşı dikkatli olmaları gerektiğini söyledi.
Son dönemde, sosyal medya hesaplarında paylaşılan linklerle yayınlanan sahte görsellerdeki bilgilerin, ucuz ve kaliteli söylemleri nedeniyle tüketicilerin dolandırılmalarına neden olduğunu aktaran Koçal, bu mecralardaki sahte kampanya ve indirimlerden uzak durulmasını tavsiye etti.
Koçal, indirim kampanyası adı altında telefonlara yollanan bazı linklerle tüketicilerin dolandırılabildiklerine dikkati çekerek, "Özellikle bu tür mecralardan yapılan alışverişlerde tüketicilerin iki defa düşünmelerinde fayda var. Çünkü çoğu zaman bu hesapların temel amacı vatandaşların kredi kartı bilgilerini ele geçirmek oluyor." ifadelerini kullandı.
Dolandırıcıların hedefi olmamak için güvenilir alışveriş platformlarının tercih edilmesi gerektiğini belirten Koçal, sosyal medya üzerinden ürün pazarlayan çoğu kişinin vergi kaydı bulunan tacir olmadığını kaydetti.
Koçal, "Tüketicilerin alışveriş sonrası hakkını arayabilmesi için karşı tarafın tacir-esnaf yani ulaşılabilir olması gerekir. İnternet adresinin başında yer alan 'https' kısmı mutlaka bulunmalı. Bazı internet adreslerinde sadece 'http' var. Bu güvenli olmayan bir site anlamına gelir. Ayrıca, tüketici dolandırılmak istemiyorsa online alışverişte 'www' ile başlayan siteleri tercih etmeli, alacağı ürünün fiyatı ve kalitesi ile ilgili gerekli araştırmayı yapması gerekmektedir." diye konuştu.
"Tüketici hakem heyetlerine e-Devlet üzerinden başvuru yapılabiliyor"
TÜKON Genel Başkanı Koçal, tüketicilerin en çok mağduriyeti online alışverişlerde yaşadığını vurgulayarak, "Sosyal medya sayfalarında oluşturulan linklerden verilen siparişlerin hiç gelmemesi ya da gelen ürünün sipariş verilenle alakasının olmaması, kargolarda yaşanan gecikmeler veya ürünün naklinin doğru yapılmaması nedeniyle siparişin zarar görmesi tüketicilerin en çok şikayet ettiği konular oldu." dedi.
Tüketicilerin, söz konusu mağduriyetleri yaşamaları durumunda ikamet ettikleri il veya ilçenin tüketici hakem heyetlerine başvurabileceklerini hatırlatan Koçal, başvuruların e-Devlet üzerinden de yapılabileceğini belirtti.
e-Devlet'ten başvuru yapılırken mutlaka başvuru ekleri, ürün alım faturası, ödeme belgesi ve yazışmalar gibi belgelerin taranarak gönderilmesi gerektiğinin altını çizen Koçal, internet üzerinden yapılan alışverişlerde ürünün teslim tarihinden itibaren 14 gün içerisinde satıcı veya sağlayıcıya cayma bildirimi göndermek şartı ile alınan ürünün iade edilerek, yapılan ödemenin talep edilebileceğini sözlerine ekledi.
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Son Dakika › Ekonomi › TÜKON Başkanı: Sevgililer Günü sadece tüketim tuzağıdır - Son Dakika
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