Aşırı sıcaklıklara rağmen üreticiler iş başında - Son Dakika
Üye Girişi

Aşırı sıcaklıklara rağmen üreticiler iş başında

27.07.2022 14:40
Aşırı sıcaklıklara rağmen üreticiler iş başında

Tüm yurdu etkisi altına alan çöl sıcaklıkları hayatı olumsuz etkilemeye devam ederken Sarıgöllü üzüm üreticileri üzümlerini korumak için bağlarda çalışmalarını sürdürüyor.

Tüm yurdu etkisi altına alan çöl sıcaklıkları hayatı olumsuz etkilemeye devam ederken Sarıgöllü üzüm üreticileri üzümlerini korumak için bağlarda çalışmalarını sürdürüyor.

Hava sıcaklığının 40 derecenin üzerine ulaştığı Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde üzüm üreticileri hasat zamanının yaklaşması nedeniyle bağlarını örtme çalışmalarını sabahın ilk ışıklarıyla başlayıp saat 14.00'a kadar devam ediyorlar.

"Mal canın yongası"

Aşırı sıcak olmasına rağmen bağlardaki çalışmalara devam ettiklerini ifade eden üretici Yusuf Hasırcı, "Üzüm hasadı 10 Ağustos'tan sonra başlar. Bizler ele gelen üzümlerimizi sıcaklardan, doludan, iri yağmurlardan, tozdan ve çiğden korumak için örtüyle kapatıyoruz. Hava gerçekten boğucu sıcak ama biz sabah saat 06.00'da bağlara girer, öğlene kadar örtüleri bağların arasına açarak bir gün sonra da kolayca örteriz. Sıcaklar etkiliyor ama çalışmaya mecburuz." dedi.

Sarıgöl'de aşırı sıcaklara rağmen tarım işçileri ve üreticiler üzüm bağlarından ufak ve seyrek üzüm salkımlarını alarak sabah ve akşam serinliğinde ilaçlama yaptıklarını ifade etti. - MANİSA

YORUMLAR
500
Serada yetiştirilen kenevirlere el konuldu Serada yetiştirilen kenevirlere el konuldu Üretici üzüm fiyatlarının erken açıklanmasını istiyor Üretici üzüm fiyatlarının erken açıklanmasını istiyor
Kaynak: İHA

Sarıgöl, Manisa, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Aşırı sıcaklıklara rağmen üreticiler iş başında - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
14:21 Beşiktaş, İspanya'da oynadığı 2 hazırlık maçını da kaybetti
14:14 Fenerbahçe'den ayrılığı olay olmuştu! Ömer Faruk Beyaz, 2. lige transfer oldu
14:15 Nagihan Karadere'den Survivor açıklaması: Artık hayatıma bakacağım
14:05 Mersin sahilindeki kadın belediye başkanı heykeline ikinci kez zarar verildi
14:03 Geleceğin mesleğini Bill Gates açıkladı: Büyük paralar kazanacaklar
13:57 Rıdvan Dilmen, Başakşehir'e transfer olan Mesut Özil'in Fenerbahçe'den ayrılırken ne kadar ücret aldığını açıkladı
13:25 "Estetiğe para vermeyin" diyerek video paylaşan Esra Dermancıoğlu'na ilk yorum Seda Sayan'dan geldi
13:15 Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum: 81 ilde Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi başlatılacak
13:03 Kim Min Jae Fenerbahçe'den ayrıldı! Transfer sonrası Sarı-lacivertli takımın kasasına 20 milyon euro girecek
12:57 Gaziantep'te yangın faciası! 12 yaşındaki çocuk can verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.07.2022 14:41:45. #1.11#
SON DAKİKA: Aşırı sıcaklıklara rağmen üreticiler iş başında - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement