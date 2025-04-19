TÜMBİFED Genel Başkanı Mehmet Hüsrev'e "Milli Duruş Beratı" - Son Dakika
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Ekonomi

TÜMBİFED Genel Başkanı Mehmet Hüsrev'e "Milli Duruş Beratı"

TÜMBİFED Genel Başkanı Mehmet Hüsrev\'e "Milli Duruş Beratı"

Türk Standardları Enstitüsü Bursa Bölge Koordinatörü ve TÜMBİFED Genel Başkanı Mehmet Hüsrev, kalite bilincine katkıları nedeniyle Kalite Birliği Derneği (KALBİR) tarafından "Milli Duruş Beratı" ile ödüllendirildi.

19.04.2025 00:22  Güncelleme: 00:25
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Türk Standardları Enstitüsü (TSE) Bursa Bölge Koordinatörü ve TÜMBİFED Genel Başkanı Mehmet Hüsrev, kalite bilincine katkıları nedeniyle Kalite Birliği Derneği (KALBİR) tarafından "Milli Duruş Beratı" ile ödüllendirildi.

TÜMBİFED Genel Başkanı Mehmet Hüsrev'e 'Milli Duruş Beratı'

"GÜÇLÜ MARKALAR GÜÇLÜ ÜLKELERİ OLUŞTURUR"

KALBİR'in yerli üretimi teşvik etmek ve milli belgelendirme sistemlerini yaygınlaştırmak amacıyla yürüttüğü "Milli Ses Ver" projesi kapsamında takdim edilen ödül, kalite alanındaki yerli ve milli duruşun önemini bir kez daha vurguladı.

TÜMBİFED Genel Başkanı Mehmet Hüsrev'e 'Milli Duruş Beratı'

Törenin ardından konuşan Sn. Hüsrev, "Güçlü markalar güçlü ülkeleri oluşturur. Bu da ancak kalite ve standartlarla mümkündür. Sadece standartlara uymak değil, standartları belirleyen ülke olmak da stratejik bir hedeftir," ifadelerini kullandı.

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Türk Standartları Enstitüsü, Mehmet Hüsrev, İş Dünyası, Ekonomi, Yerel, Bursa, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi TÜMBİFED Genel Başkanı Mehmet Hüsrev'e 'Milli Duruş Beratı' - Son Dakika

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SON DAKİKA: TÜMBİFED Genel Başkanı Mehmet Hüsrev'e "Milli Duruş Beratı" - Son Dakika
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