Tunceli'de 21 projeye 112 milyon 802 bin 341 liralık hibe sözleşmesi imzalandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Tunceli'de 21 projeye 112 milyon 802 bin 341 liralık hibe sözleşmesi imzalandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Tunceli\'de 21 projeye 112 milyon 802 bin 341 liralık hibe sözleşmesi imzalandı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

Tunceli'de 2026 Kırsal Kalkınma Yatırım Programı kapsamında üreticilerle hibe sözleşmeleri imzalandı. Toplam 178 milyon 601 bin 151 liralık 21 projeye 112 milyon 802 bin 341 lira hibe verilecek. Destek hayvancılık, arıcılık, sulama ve makine alımını kapsıyor.

Tunceli'de kırsal kalkınma yatırımları kapsamında üreticilere 112 milyon 802 bin 341 lira hibe desteği sağlanacak. Büyükbaş ve küçükbaş hayvancılıktan arıcılığa, tarımsal sulamadan makine ve ekipman alımına kadar farklı alanları kapsayan 21 proje desteklenecek.

2026 Yılı Kırsal Kalkınma Yatırım Programı kapsamında destek almaya hak kazanan üreticilerle hibe sözleşmeleri imzalandı. Program çerçevesinde toplam 178 milyon 601 bin 151 lira yatırım tutarına sahip 21 projeye yüzde 60 ile 70 oranlarında hibe desteği verilecek. Destek kapsamında büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık işletmelerinin yatırımları, arıcılık faaliyetleri, tasarruflu tarımsal sulama sistemleri ile hayvancılıkta kullanılacak makine ve ekipman alımları yer alıyor.

Toplam 112 milyon 802 bin 341 liralık hibe desteğiyle üreticilerin yatırım gücünün artırılması, tarımsal kaynakların verimli kullanılması ve Tunceli kırsalında üretimin desteklenmesi hedefleniyor.

Kaynak: İHA
Yerel HaberlerTunceliEkonomiGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Panodaki not bomba 10 Kasım’da Kur’an kursu hesabından yapılan paylaşım dikkat çekti Panodaki not bomba! 10 Kasım'da Kur'an kursu hesabından yapılan paylaşım dikkat çekti
Sergen Yalçın ilk sınavına çıkıyor İşte muhtemel 11 Sergen Yalçın ilk sınavına çıkıyor! İşte muhtemel 11
Berdan Mardini’nin gül yağı fabrikası büyüyor: Sırada market rafları Berdan Mardini'nin gül yağı fabrikası büyüyor: Sırada market rafları
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan emekli maaşlarıyla ilgili “Güçlü“ talimat Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emekli maaşlarıyla ilgili "Güçlü" talimat
İnfial yaratan görüntü İşte o şehir magandalarına verilen ceza İnfial yaratan görüntü! İşte o şehir magandalarına verilen ceza
Devlet üniversitesinde taciz iddiası Öğretim üyesi açığa alındı Devlet üniversitesinde taciz iddiası! Öğretim üyesi açığa alındı
18:56
Türkiye-Belçika maçında ilk 11’ler belli oldu
Türkiye-Belçika maçında ilk 11'ler belli oldu
18:38
Beyaz Saray yakınlarındaki saldırıda 1 can kaybı Saldırganı ikna etme çabaları sürüyor
Beyaz Saray yakınlarındaki saldırıda 1 can kaybı! Saldırganı ikna etme çabaları sürüyor
18:02
Sarıgül’ün eski eşi ifade verdi: Erzincan’da Tesla fabrikası vaadi
Sarıgül'ün eski eşi ifade verdi: Erzincan'da Tesla fabrikası vaadi
16:17
Muslera’nın eldivenleri asacağı iddia edildi: Gözler 28 Kasım’da
Muslera'nın eldivenleri asacağı iddia edildi: Gözler 28 Kasım'da
16:16
Sayan Kaya’nın cezaevindeki komşusu: İstiklal saldırısının faili
Sayan Kaya'nın cezaevindeki komşusu: İstiklal saldırısının faili
15:39
Devlet üniversitesinde taciz iddiası Öğretim üyesi açığa alındı
Devlet üniversitesinde taciz iddiası! Öğretim üyesi açığa alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.11.2026 19:11:03. #.0.2#
SON DAKİKA: Tunceli'de 21 projeye 112 milyon 802 bin 341 liralık hibe sözleşmesi imzalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android