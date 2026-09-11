Tunceli\'de bal sağımı başladı, 88 bin kovandan 900 ton rekolte bekleniyor

Tunceli'de bal sağım sezonu başladı. Kent genelinde 88 binin üzerinde kovan bulunurken, bu yıl 900 tonun üzerinde bal üretimi bekleniyor.

Tunceli'nin Hozat ilçesine bağlı Balkaynar köyünde bal sağımı gerçekleştirildi. Bal sağımına katılan Tunceli Valisi Şefik Aygöl, arıcılarla birlikte bal sağımı yaparak üretim sürecini yerinde inceledi. Tunceli'nin zengin florasının kaliteli ve doğal bal üretimine önemli katkı sunduğunu belirten Aygöl, kent genelinde 88 binin üzerinde kovan bulunduğunu ve bu yıl bal üretiminin 900 tonu aşmasının beklendiğini söyledi. Geçen yılki üretimin yaklaşık 100 ton üzerinde bir rekolte öngördüklerini ifade eden Aygöl, arıcılığın geliştirilmesi ve özellikle genç üreticilerin sektöre kazandırılması amacıyla her yıl kovan sayısının artırılmasının hedeflendiğini kaydetti. Aygöl ayrıca Tunceli'nin kaliteli balın üretildiği ve uygun fiyata tüketiciyle buluşturulduğu şehirlerden biri olduğunu dile getirdi.

"Türkiye'de en kaliteli balı en uygun fiyata satan şehirlerden biriyiz"

Vali Aygöl, "Hozat ilçemizin Balkaynar köyündeyiz. İsminden de anlaşılacağı gibi bal merkezi burası. Biraz önce kıyafetlerimizi giydik ve bal sağımını yaptık. Çok güzel şartlarda çok güzel imkanlarla herhangi bir şeker kullanmaksızın doğal bir bal üretimini yerinde gördük. Şehrimiz bal üretimi açısından önemli şehirlerden biri. Bugün itibariyle 88 binin üzerinde kovanımız var. Ayrıca rekolte olarak bu sene 900 ton bal üretimini geçeceğimizi tahmin ediyoruz. Geçen sene 100 ton daha aşağısındaydı. Ayrıca her sene İl Özel İdaremiz, bakanlığımız ve Arıcılar Birliğimizin desteğiyle en az bin kovan daha artırma hedefi koyduk. Geçen sene kovanlarımızı dağıttık şu anda da yeniden alımların hazırlıkları yapılıyor. Burada arıcılık yapan hemşehrilerimizi desteklemek, yeni ve özellikle genç üreticiler oluşturmak için bir mücadelemiz var. Çünkü burası, florası çok güçlü ve çok zengin bir şehir. Bu floranın da ortaya koyduğu çok lezzetli bir bal var. Şehrimizin bal üretimi konusundaki en önemli özelliği de kandırmacanın olmaması, gerçekten bal üretilmesi. Şeker yok, organik ballar üretiliyor. Fiyat olarak da memnuniyetle ifade etmek istiyorum, Türkiye'de en kaliteli balı en uygun fiyata satan şehirlerden biriyiz. Bütün üreticilerimize hayırlı bir üretim ve sağım dönemi diliyorum" dedi.

Bal sağım programına Tunceli İl Emniyet Müdürü Kazım Günay Demiralay, Tunceli İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Tetik, Hozat Kaymakamı Yasin Gürkan, üreticiler ve vatandaşlar katıldı.