Tunceli'de Yeni Polisevi Temeli Atıldı - Son Dakika
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Ekonomi

Tunceli'de Yeni Polisevi Temeli Atıldı

Tunceli\'de Yeni Polisevi Temeli Atıldı
08.07.2025 13:43
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Deprem riski nedeniyle yıktırılan polisevinin yerine yenisi inşa ediliyor, temeli atıldı.

Tunceli'de deprem performans analizi olumsuz çıkan ve yıktırılan polisevinin yerine yenisi yapılıyor.

Tunceli'de deprem performans analizi olumsuz çıkan ve yıktırılan polisevinin yerine yenisi yapılıyor. Emniyet teşkilatının daha modern, konforlu ve işlevsel alanlarda hizmet alabilmesi amacıyla inşa edilecek olan yeni polisevinin temel atma töreni gerçekleştirildi. Törene, Tunceli Valisi Şefik Aygöl, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Bülent Baykal, İl Emniyet Müdürü Hakan Duman, siyasi parti ve sivil toplum örgütü temsilcileri ile protokol üyeleri ve emniyet mensupları katıldı.

Tunceli Valisi Şefik Aygöl, yeni polisevinin hayırlı olması temennisinde bulunarak, "7/24 durmaksızın çalışan insanlar var. Tabi ki bunların sosyalleşmeleri, aileleriyle vakit geçirme ve gittiklerinde kalacakları yer ihtiyaçları var. Polisevlerimiz de bu amaca hizmet için kullanılıyor. Ancak son dönemlerde cumhurbaşkanımızın bu konudaki iradesiyle gerek polisevlerimiz, orduevlerimiz gerekse de diğer kurumlarımız vatandaşlarımıza açıldı. Bu anlamda polisevimiz sadece polislerimize değil şehrimize, milletimize de hizmet edecek. Şehrimiz inanç ve doğa şehri, önemli bir turizm şehri. Bugün terörsüz Türkiye'yi tartıştığımız bir dönemde inancım odur ki bu terörsüz Türkiye sonucu en büyük yatırımları alacak şehirlerin başında ilimiz gelecektir. Bugün temelini attığımız bu tesis gelecek güzel günlerin temeli olacaktır. Aynı zamanda turizm altyapısına da hizmet edecek. Yüklenici firma 460 günlük süre almış ancak bunu en kısa vakitte şehrimizin, emniyet teşkilatımızın hizmetine açmayı düşündüğümüzü ifade etmek istiyorum. Bugün bir kurdele keseceğiz bu kurdelenin şehrimizin geleceğine umut olmasını arzuluyoruz. İnşallah bu şehirde geçenlerde başlattığımız ve bugün de devam ettirdiğimiz gündemimiz kurdele kesimleri ve açılışlar olur, başka bir gündemimiz olmaz" dedi.

Törende konuşan İl Emniyet Müdürü Hakan Duman ise "Yeni polisevimiz yaklaşık 6 bin 400 metrekare inşaat alanından oluşup 52 oda, VIP odaları, spor salonu, açık ve kapalı restoran ve toplantı salonu gibi birçok donatıyı içinde barındıracak. Gerek konaklama gerekse de restoran hizmetiyle ilimize değer katacaktır" diye konuştu.

Konuşmaların ardından dualar eşliğinde kurban kesildi ve polisevinin temeli atıldı.

Polisevinin önümüzdeki yıl 10 Nisan Polis Haftası'nda açılması bekleniyor. - TUNCELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Tunceli'de Yeni Polisevi Temeli Atıldı - Son Dakika

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