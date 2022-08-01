Tunceli'nin kaynak tuzları Türkiye ve dünyada rağbet görüyor - Son Dakika
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Tunceli'nin kaynak tuzları Türkiye ve dünyada rağbet görüyor

01.08.2022 13:09
Tunceli'nin kaynak tuzları Türkiye ve dünyada rağbet görüyor

Tunceli'nin Pülümür ilçesinde doğal olarak yeraltından çıkan kaynak tuzları, yurtiçinin yanı sıra yurt dışına da pazarlanıyor.

Tunceli'nin Pülümür ilçesinde doğal olarak yeraltından çıkan kaynak tuzları, yurtiçinin yanı sıra yurt dışına da pazarlanıyor.

Pülümür'deki 3 tuzladan yılda yaklaşık bin ton kaynak tuzu üretimi gerçekleştiriliyor. Haziran ayının ilk haftalarında üretime başlanan tuzlalardaki mesai, mevsime göre Eylül sonlarına kadar sürüyor. Yeraltındaki kaya tuzu kaynağına tatlı suyun geçmesi sonucu iyon haline gelen tuzlar, ardından biriktirme havuzlarına akıtılıyor. Tuzlar, burada dinlendirildikten sonra küçük kristalize havuzlara geçiyor. Bu havuzlarda biriken tuz, 5-6 günde bir çekiliyor. Doğal kaynaklı tuzlar iç piyasanın yanı sıra yurt dışına da ihraç ediliyor.

İşletme hakkında bilgi veren Mehmet Zeki Tosun, "Daha önce burası tekel tarafından işletiliyordu. Tekel özelleştikten sonra 2022 yılından beri biz burayı aldık. Burada ürettiğimiz şey kaynak tuzudur. Kaynak tuzu yer altındaki kaya tuzu kaynağına tatlı suyun geçmesi sonucu iyon halinde bünyesine alıyor belli yerlerden çıkıyor. Ondan sonra bu biriktirme havuzlarına veriyoruz. Biriktirme havuzlarından sonra dinlendikten küçük küçük kristalize havuzlar var. Onlara veriyoruz. 5-6 günde bir çekiyoruz" dedi.

En sağlıklı tuzun kaynak tuzu olduğunu vurgulayan Tosun, "En sağlıklı tuzlalar kaynak tuzlalarıdır. Ben 42 yılımı tekelde geçirdim. Tuz işletme müdürlüğü yaptım. Sonra kaynak tuzlaları Erzincan'a bağlandı. Bunların bütün şeylerini biliyorum. En doğalı bunlardır. Niye doğalı budur safi üretildiği şekilde tüketilen tuzdur. Göl içinde ürettiğimiz tuzu Erzincan, Tunceli, İstanbul ve başka bölgelere paketleyip satıyoruz. Bu sene tesisleri yenileme açısından üretime geç başladık. Yeni tesisler kurduk. Bir taraftan az da olsa üretim yapıyoruz. Bunu ekseri İstanbul, İzmir, Türkiye'nin çeşitli yerlerine buradan gitmiş insanlarımız alışkanlık etmiş bu tuzu kullanıyorlar. Onlara da gönderiyoruz" diye konuştu.

Dünyada 4 çeşit tuz üretimi olduğunu aktaran Tosun, "Göl, deniz, kaya ve kaynak tuzları var. Kaynak tuzu en sağlıklı, en doğal üretildiği şekilde tüketilen tek tuzdur. Bu tuz dünyada bayağı rağbet görüyor. Kalite yönünden içinde herhangi bir katkı maddesi yoktur. Gördüğünüz şekilde alınıyor, ayıklanıyor, tuzlu suyla yanıyor. Yıkandıktan sonra tertemiz piyasaya veriliyor" şeklinde konuştu. - TUNCELİ

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Kaynak: İHA

Türkiye, Tunceli, Eylül, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Tunceli'nin kaynak tuzları Türkiye ve dünyada rağbet görüyor - Son Dakika

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