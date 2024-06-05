Tunus Enfidha Havalimanı, ACI Europe Havalimanı Karbon Akreditasyonu programında dördüncü seviyeye yükseldi

Ekonomi

Tunus Enfidha Havalimanı, ACI Europe Havalimanı Karbon Akreditasyonu (ACA) programında dördüncü seviyeye yükseldi. Antalya, İzmir ve Ankara havalimanları da karbon-nötr statüsünde. 2030'a kadar tüm portföy karbon-nötr olacak.

TAV Havalimanları'nın işlettiği Enfidha Havalimanı, Havalimanı Karbon Akreditasyonu programında 'Dönüşüm' başlıklı dördüncü seviyeye ulaştı. Antalya, İzmir ve Ankara havalimanları da seviye 3+ 'karbon-nötr' statüsünde bulunuyor. TAV Havalimanları, işlettiği tüm havalimanlarını 2030'a kadar karbon nötr, en geç 2050'de de net sıfır emisyon hedefine ulaştırmayı amaçlıyor.

TAV Havalimanları Havalimanı İşletmelerinden Sorumlu Grup Başkanı Kürşad Koçak, "Başlangıçtan bu yana paydaşlarımız için en yüksek faydayı yaratırken operasyonlarımızın çevre üzerindeki etkilerini en aza indirmek üzere çalışıyoruz. Tam 10 yıl önce Ankara Esenboğa Türkiye'nin ilk karbon-nötr havalimanı olmuştu. Bugün portföyümüzdeki dört havalimanı bu seviyeye ulaştı. Toplam 11 havalimanımız ACA programında yer alıyor. Yenilenebilir kaynak kullanımını ve enerji verimliliğini artırarak net sıfır hedefimize doğru ilerliyoruz. Havacılık sektörünün dönüşümü için paydaşlarımızla işbirliği içinde çalışmayı sürdüreceğiz" dedi.

Havalimanı Karbon Akreditasyonu (ACA) programı dahilinde 86 ülkeden sertifikalandırılmış toplam 564 havalimanı bulunuyor. ACA tarafından akredite edilmiş havalimanları 2022-2023 döneminde Scope 1 ve 2 emisyonlarında 1,232,196 ton karbondioksit eşdeğeri azaltma (- %17.7) gerçekleştirdi. TAV Havalimanları çevresel performansını 2010 yılından bu yana şeffaf bir şekilde raporluyor.