Tunus'ta Türkiye'den İthalat Yüzde 15,4 Arttı

Tunus'un dış ticaret verilerine göre, 2025 yılının ilk yarısında Türkiye'den yapılan ithalat geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15,4 artış gösterdi.

Tunus Ulusal İstatistik Enstitüsünün açıkladığı rakamlara göre, Ocak–Haziran 2025 döneminde ülkenin toplam ithalatı 41 milyar 674,2 milyon Tunus dinarına (14,22 milyar dolar) yükseldi. Bu artışta, yatırım malları, hammadde ve tüketim mallarındaki yüksek ithalat oranları etkili oldu.

Bu dönemde Türkiye, Tunus'un Avrupa Birliği (AB) dışındaki önemli tedarikçileri arasında yer aldı.

Aynı dönemde AB dışından ithalat Çin'den yüzde 37,7, Türkiye'den yüzde 15,4 artarken, Rusya'dan yüzde 20,1, Hindistan'dan ise yüzde 16,5 oranında azaldı.

Öte yandan Tunus'un toplam ihracatı yüzde 0,6 azalarak 31 milyar 773,7 milyon dinar (10,85 milyar dolar) olurken, toplam dış ticaret açığı yaklaşık 9 milyar 900 milyon dinara (3,38 milyar dolar) yükseldi.

Tunus'un ithalatındaki artış, özellikle enerji dışı kalemlerde yoğunlaştı. Enerji hariç dış ticaret açığı 4 milyar 685,7 milyon dinar (1,6 milyar dolar) seviyesinde gerçekleşti.