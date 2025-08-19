TÜPRAG'dan Su İddialarına Yanıt - Son Dakika
Ekonomi

TÜPRAG'dan Su İddialarına Yanıt

19.08.2025 12:42
TÜPRAG, Kışladağ Altın Madeni'nin Uşak halkının suyunu tüketmediğini açıkladı.

TÜPRAG Metal Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş, son günlerde bazı basın organlarında yer alan "Kışladağ Altın Madeni, Uşak halkının suyunu tüketiyor" iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Şirketten yapılan açıklamada, TÜPRAG'ın Uşaklı vatandaşların yaşadığı su sıkıntısını önemsediği ve yakından takip edildiği bilgisi paylaşıldı.

Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesinin önemli olduğuna işaret edilen açıklamada, "Devlet Su İşleri verileri, Kışladağ Altın Madeni'nin su kullanımının iddia edildiği gibi Uşak halkının kaynaklarını tüketmediğini açıkça ortaya koymaktadır. 2024'te madenimize tahsis edilen yıllık suyun yalnızca yüzde 47'si, 2023'te ise yüzde 40'tan azı kullanılmıştır. Geçmiş yıllarda da bu oran hiçbir zaman tahsis edilen miktarın yarısını aşmamıştır. Madenin toplam su tüketimi, Uşak ilinin yıllık su kullanımının yalnızca onda biri düzeyindedir." ifadelerine yer verildi.

Kullanılan suyun Ulubey'deki yer altı kaynağından sağlandığı ve bu kaynağın toplam kapasitesinin sadece yüzde 0,73'ünün işletme tarafından kullanıldığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Tartışmalara konu edilen Küçükler Barajı ise madenimizle aynı kaynaktan beslenmemekte, yüzey sularıyla dolmakta ve maden sahasından 53 kilometre uzaklıkta, daha yüksek bir kotta yer almaktadır. Dolayısıyla barajdaki su seviyesi ile madencilik faaliyetleri arasında teknik olarak hiçbir bağlantı bulunmamaktadır. Bununla birlikte tesisimizde 'kapalı devre su yönetimi' ve 'sıfır deşarj' ilkesi uygulanmaktadır. Yani kullanılan tüm sular özel havuzlarda toplanarak sürekli geri dönüştürülmekte, hiçbir şekilde doğaya kontrolsüz bırakılmamaktadır. Sadece 2024 yılında bu sistem sayesinde 172 bin 880 metreküp su geri kazanılmış ve doğrudan üretimde değerlendirilmiştir. Bu sayede hem su kaynakları üzerindeki potansiyel baskı azaltılmış hem de hidrojeolojik sürdürülebilirlik korunmuştur."

"Altının yurt dışına çıkarıldığı" iddiası da doğru değil

Öte yandan açıklamada, bazı haberlerde öne çıkan "altının yurt dışına çıkarıldığı" iddiasının da doğru olmadığı belirtildi.

Türkiye'de faaliyet gösteren altın madenciliği ile üretilen altının öncelikli alıcısının Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası olduğu işaret edilen açıklamada, şu bilgiler paylaşıldı:

"Yasal düzenlemeler gereği Merkez Bankası, şirketlerin ürettiği altını satın alma hakkına sahiptir. Dolayısıyla altın, kamuoyunda iddia edildiği gibi kontrolsüz biçimde yurt dışına çıkarılmamaktadır. Aksine, ülke ekonomisine doğrudan katkı sağlamakta ve Türkiye'nin döviz ihtiyacının karşılanmasında önemli bir rol üstlenmektedir. Kısacası, TÜPRAG'ın su kullanımı tahsis sınırlarını hiçbir zaman zorlamamış, Uşak halkının kaynaklarını tüketmemiştir. Üretilen altın da ülkemiz ekonomisi için değer yaratmakta ve öncelikle Merkez Bankası aracılığıyla değerlendirilmektedir. Bizler, çevresel sorumluluklarımızı titizlikle yerine getirirken, şeffaf verilerle kamuoyunu bilgilendirmeye devam edeceğiz."

Kaynak: AA

12:41
Mersin’de Şehit Cenazesini Provoke Etmeye Çalışmış
Mersin'de Şehit Cenazesini Provoke Etmeye Çalışmış
11:47
Bahçeli, suç örgütü operasyonunda tutuklanan Selahattin Yılmaz’a sahip çıktı
Bahçeli, suç örgütü operasyonunda tutuklanan Selahattin Yılmaz'a sahip çıktı
