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TÜPRAG Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yılmaz, Türkiye-Kanada İş Konseyi Başkanı Seçildi - Son Dakika
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TÜPRAG Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yılmaz, Türkiye-Kanada İş Konseyi Başkanı Seçildi

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) bünyesindeki Türkiye-Kanada İş Konseyi'nde başkanlık görevine, TÜPRAG Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yılmaz seçildi. Yılmaz, başkanlık süresince Türkiye ve Kanada arasındaki ticaret hacmini büyütmeyi hedeflediklerini belirtti.

TÜPRAG Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yılmaz, Türkiye-Kanada İş Konseyi Başkanı Seçildi
27.01.2024 - 09:37,
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Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) bünyesindeki Türkiye- Kanada İş Konseyi'nde başkanlık görevine, TÜPRAG Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yılmaz seçildi.

DEİK'ten yapılan açıklamaya göre, bu görevi 4 yıldır yürüten Nurdan Erbuğ'dan bayrağı devralan Yılmaz, Altın Madencileri Derneği Başkanlığı, Türkiye Madenciler Derneği Başkan Yardımcılığı ve Maden Platformu Sözcülüğü görevlerini de sürdürüyor.

Yılmaz, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü'nden mezun olduktan sonra Kanada menşeli Eldoradogold'un Türkiye iştiraki olan TÜPRAG Metal Madencilik'te mesleğe başladı.

Keşif şefi, kamu halkla ilişkiler ve izin ekibi müdürlüğü, firma direktörlüğü ve başkan vekilliği görevlerinden sonra Yılmaz, 2015'te TÜPRAG Yönetim Kurulu Başkanlığına atandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yılmaz, başkanlık süresince iki ülke arasındaki ticaret hacmini büyütmeyi hedeflediklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Türkiye ve Kanada arasında birbirini tamamlayacak çok sayıda çalışma ve proje var. İlişkilerimizi daha da sağlamlaştıracağımız, daha çok iş birliği içerisinde olacağımız bir döneme giriyoruz. Demir-çelikten, makinalara, yaş meyvelerden alüminyum eşyalara, altın ve mücevherlerden ahşap eşyalara, halılara kadar çeşitli sektörde ürünleri ihraç ettiğimiz Kanada ile aktif ithalat ilişkilerimiz de bulunuyor. Son yıllarda iki ülkenin ilişkilerindeki memnuniyet ise sevindirici."

Kaynak: AA
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