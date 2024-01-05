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Tüpraş, İzmit rafinerisindeki faaliyetleri 92 gün boyunca durduracak - Son Dakika
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Tüpraş, İzmit rafinerisindeki faaliyetleri 92 gün boyunca durduracak

Türkiye Petrol Rafinerileri AŞ (Tüpraş), İzmit rafinerisinde bulunan fuel oil dönüşüm tesisindeki faaliyetlerin periyodik bakım çalışması nedeniyle 1 Mart'tan itibaren 92 günlüğüne durdurulacağını bildirdi. Bakım nedeniyle üretimde ayda yaklaşık 300 bin ton azalma öngörülürken, bu azalmanın ithalat ile telafi edileceği ve satış miktarında herhangi bir etki beklenmediği belirtildi. Tüpraş, duruş nedeniyle toplam 196 milyon dolar tutarında FAVÖK kaybı beklediğini açıkladı.

Tüpraş, İzmit rafinerisindeki faaliyetleri 92 gün boyunca durduracak
05.01.2024 - 19:55,
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Türkiye Petrol Rafinerileri AŞ (Tüpraş), İzmit rafinerisinde bulunan fuel oil dönüşüm tesisindeki faaliyetlerin periyodik bakım çalışması nedeniyle 1 Mart'tan itibaren 92 günlüğüne durdurulacağını bildirdi.

Tüpraş tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yapılan açıklamada, bakım nedeniyle üretimde ayda yaklaşık 300 bin ton azalma öngörüldüğü kaydedildi.

Açıklamada, söz konusu azalmanın ithalat hacmindeki artış ile telafi edileceği ve bu nedenle satış miktarında herhangi bir etki beklenmediği ifade edildi.

Tüpraş'ın açıklamasında şunlar kaydedildi:

"İzmit rafinerisinde bulunan fuel oil dönüşüm tesisimizde, teknik olarak 5 yılda bir yapılması gereken periyodik bakım çalışması 1 Mart itibarıyla başlayacak olup, 92 gün duruş planlanmıştır. Duruş nedeniyle üretimde yaşanacak azalmanın ithalat ile kompanse edilmesiyle nihai satış hacmine doğrudan bir etki öngörülmemekle birlikte, üretim azalışına bağlı olarak toplam 196 milyon dolar tutarında FAVÖK kaybı beklenmektedir."

Kaynak: AA
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