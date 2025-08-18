Tüpraş Mürettebatına Cesaret Teşekkürü - Son Dakika
Ekonomi

Tüpraş Mürettebatına Cesaret Teşekkürü

18.08.2025 12:32
Tüpraş'ın T.Caroline mürettebatı, kurtardıkları yelkenli nedeniyle IMO'dan teşekkür mektubu aldı.

Tüpraş'ın denizyolu taşımacılığı alanındaki iştiraki Ditaş Deniz İşletmeciliği ve Tankerciliği AŞ'ye ait T.Caroline gemisinin mürettebatına "Denizde Üstün Cesaret Teşekkür Mektubu" verildi.

Tüpraş'tan yapılan açıklamaya göre, Ditaş Denizcilik, Akdeniz'de batma tehlikesi geçiren yelkenli personeline yönelik başarılı kurtarma operasyonu nedeniyle ödüllendirildi.

Şirket ve filosunda bulunan T.Caroline tanker personeline, Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) tarafından teşekkür mektuplarından biri verildi.

Açıklamaya göre, T.Caroline gemisinin mürettebatı, 20 Şubat'ta sert hava koşulları nedeniyle batma tehlikesi yaşayan bir yelkenliyi kurtarma operasyonu gerçekleştirmişti.

Yardım çağırısı üzerine rotasını değiştiren T.Caroline gemisinin mürettebatı, 7,5 saat süren zorlu operasyon sonuncunda yelkenlideki 2 kişiyi kurtarmıştı.

IMO Genel Sekreteri Arsenio Dominguez, kurtarma operasyonu nedeniyle T.Caroline mürettebatı ve Ditaş Denizcilik'e sektörün uluslararası alanda en prestijli mektuplarından "Denizde Üstün Cesaret Teşekkür Mektubu"nu iletti.

Mektup, denizde tehlike altındaki kişilerin hayatlarını kurtarmak amacıyla sergilenen olağanüstü çaba ve profesyonelliğin takdir edilmesi amacıyla mürettebat ve şirkete yönelik olarak takdim ediliyor. Mektup aynı zamanda sektörün prestijli cesaret ve kahramanlık nişanelerinden biri olarak kabul ediliyor.

Kaynak: AA

