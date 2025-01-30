Tüpraş Nextremers Programı Başvuruları Devam Ediyor

Ekonomi

Tüpraş, bu yıl 6.'sını düzenlediği yetenek programı Nextremers başvuruları 31 Mart'a kadar devam edecek.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Tüpraş Nextremers programı katılımcıları, projelerde aktif görev alarak iş deneyimi kazanırken, eğitimlerle yetkinliklerini geliştiriyor.

Programa, üniversitelerin 4. sınıf ve yüksek lisans öğrencileri ile 2024'te mezun olan adaylar başvurabiliyor. Üniversite öğrencileri haftada en az 3 gün, mezunlar ise haftada 5 gün Tüpraşlı olarak çalışıyor.

Üniversite öğrencilerinin yanı sıra genç profesyonellerin de kabul edildiği Tüpraş Nextremers programına başvurular 31 Mart tarihine kadar devam edecek.

Nextremers'a ek olarak yaz döneminde geçerli olan kısa dönem staj uygulamasına da devam ediyor. Kısa dönemli staj programı başvurularının ise nisanda açılması planlanıyor.

Programda liderlik ve teknik eğitim veriliyor

Tüpraş Nextremer'lar, "Üretim", "Bakım", "Ar-Ge", "Veri Analitiği", "İnovasyon ve Girişimcilik", "Stratejik Planlama", "İnsan Kaynakları", "Finans", "Mali İşler ve Kurumsal İletişim" gibi birbirinden farklı alanlarda rotasyon imkanı buluyor.

Tüpraş Akademi'nin liderlik ve teknik eğitimlerinden faydalanabilen, Koç Akademi'nin eğitim kataloğuna erişebilen katılımcılar, program boyunca Tüpraş sosyal etkinlik kulüplerine ve Tüpraş spor kakımlarına dahil olabiliyorlar.

Başladığı günden bu yana 265 öğrencinin kabul edildiği Tüpraş Nextremers programına, 2024'te 50 genç yetenek katıldı.

Nextremers'a 2024'te 20 binin üzerinde başvuru geldi

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tüpraş İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Önder Korkmaz, Tüpraş Nextremers'ı genç yeteneklerin geleceğin yetenek setlerini kazanarak deneyim elde edebilecekleri ayrıcalıklı bir program olarak tasarladıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Tüpraş Nextremers'a sadece 2024'te 20 binin üzerinde başvuru aldık. Şirketin tüm diğer insan kaynakları süreçlerinde olduğu gibi Nextremers başvurularını da çeşitlilik ve kapsayıcılık ilkesi kapsamında değerlendirdik. Tüpraş'ta toplumsal cinsiyet eşitliğini en önemli önceliklerimiz arasında belirledik ve bu doğrultuda geçen yıl Nextremers'larımızın yüzde 60'ı genç kadın yeteneklerden oluştu. Enerji sektöründe Ar-Ge'den inovasyona, rafineri sahalarından, satış ve pazarlamaya kadınların her alanda kariyer yolculuğunu destekliyoruz. Tüm katılımcılarımız çalıştıkları projelerle derinlemesine deneyim elde ediyor. 2025'te de Tüpraş Nextremers ile geleceğin yeteneklerini geliştirme hedefiyle sektörümüzün yetenek dönüşümüne öncülük etmeye devam edeceğiz."