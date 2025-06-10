Tüpraş ve THY'den Karbon Nötr Anlaşma - Son Dakika
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Ekonomi

Tüpraş ve THY'den Karbon Nötr Anlaşma

Tüpraş ve THY\'den Karbon Nötr Anlaşma
10.06.2025 15:31
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Tüpraş, THY'ye sürdürülebilir havacılık yakıtı temin edecek, Türkiye'nin karbon nötr hedeflerine katkı sunacak.

Türkiye Petrol Rafinerileri AŞ (Tüpraş) ile Türk Hava Yolları (THY), Türkiye'nin karbon nötr hedefine ve havacılık sektörünün karbonsuzlaşmasına katkı sağlayacak önemli bir iyi niyet anlaşmasına imza attı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Tüpraş, İzmir Rafinerisi'nde üretim yaparak THY'ye sürdürülebilir havacılık yakıtı temin edecek. İş birliği THY'nin sürdürülebilir havacılık yakıtı (SAF) tedarikine ilişkin yurt içinde yaptığı ilk anlaşma olma özelliğini taşıyor.

Öncelikli hedefi Türkiye'nin enerji ihtiyacını emniyetli ve kesintisiz şekilde karşılamak olan Tüpraş, bölgenin en önemli havalimanlarından İstanbul Havalimanı'nın ana tedarikçisi konumunda bulunuyor ve Türkiye'nin jet yakıtı ihtiyacının yüzde 74'ünü karşılıyor.

2021'de "Enerjimiz Geleceğe" mottosu ile açıkladığı Stratejik Dönüşüm Planı kapsamında Türkiye'nin lider SAF üreticisi olmayı hedefleyen Tüpraş, bu kapsamda İzmir Rafinerisi'nde 2026'da öncelikle mevcut tesislerindeki üretim kabiliyetlerinden faydalanarak üretime başlayacak.

Bitkisel ve hayvansal ham maddelerden üretilmesi planlanan SAF'ın, yaşam döngüsü boyunca geleneksel jet yakıtına kıyasla karbon emisyonlarını yüzde 87 azaltabileceği öngörülüyor. Üretilecek SAF, Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (ICAO) karbon dengeleme programı CORSIA ile uyumlu olacak ve uluslararası geçerliliğe sahip sertifikasyonlarla belgelendirilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tüpraş Genel Müdürü İbrahim Yelmenoğlu, şunları kaydetti:

"Türk Hava Yolları ile sürdürülebilir havacılık yakıtı alanında iş birliği anlaşması imzalayarak ülkemizin karbon nötr hedeflerine katkı sağlamaktan dolayı memnuniyet duyuyoruz. İzmir Rafinerimizde mevcut tesislerimizdeki üretim kabiliyetlerimizden faydalanarak SAF üretimine önümüzdeki yıl başlayacağız. SAF üretim kapasitemizi 300 bin ton seviyesine çıkarmak adına yeni inşa etmeyi planladığımız ünitemize ilişkin nihai yatırım değerlendirmesini yıl sonuna kadar tamamlamayı hedefliyoruz. Havacılık sektörünün karbonsuzlaşması için uluslararası ve yerel mevzuat kapsamında SAF kullanımı artık zorunluluk haline geliyor. Türk Hava Yolları ile yaptığımız anlaşma bugün olduğu gibi geleceğin sürdürülebilir yakıtlarının tedarikinde de Türkiye'nin lider üreticisi olmamız yolunda kıymetli bir adım niteliğinde. 2050 yılında karbon nötr lider bir enerji şirketi olma hedefimiz doğrultusunda, sürdürülebilir rafinajdan sıfır karbon elektrik üretimine, sürdürülebilir havacılık yakıtından yeşil hidrojen teknolojilerine kadar uzanan geniş bir yelpazede yatırımlarımızı kararlılıkla sürdürüyor, ülkemizin ve sektörün düşük karbonlu geleceğine öncülük etmeye devam ediyoruz."

Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi de şu ifadeleri kullandı:

"Sürdürülebilirlik, Türk Hava Yolları olarak operasyonel mükemmeliyet kadar öncelik verdiğimiz bir alan. Uçuşlarımızın çevresel etkilerini azaltmak için filomuzu modernleştirmenin yanı sıra alternatif yakıt kullanımını da artırmaya odaklanıyoruz. Tüpraş ile gerçekleştirdiğimiz bu iş birliği, yalnızca SAF temininde değil, Türkiye'nin bu alandaki üretim kapasitesinin gelişimine katkı sunma açısından da stratejik önem taşıyor. Havacılık sektöründe küresel sorumluluğumuzun bilinciyle, düşük karbonlu çözümler üretmeye devam ederken, ulusal ölçekte kurulan bu tür iş birliklerinin hem çevresel hem de ekonomik açıdan kaldıraç etkisi yaratacağına inanıyoruz. 2050 yılına kadar karbon nötr olma hedefimiz doğrultusunda, tedarik zincirimizden uçuş operasyonlarımıza kadar tüm alanlarda çevresel performansımızı geliştirmeye kararlıyız. Bu iş birliği, sürdürülebilir havacılığın Türkiye'deki geleceği açısından da önemli bir kilometre taşıdır."

Kaynak: AA

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