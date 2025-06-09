TÜRASAŞ'ta Güneş Enerjisi İle Tren Üretimi - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

TÜRASAŞ'ta Güneş Enerjisi İle Tren Üretimi

TÜRASAŞ\'ta Güneş Enerjisi İle Tren Üretimi
09.06.2025 11:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bakan Uraloğlu, tren üretiminde elektriğin %90'ını güneş enerjisinden karşılayacaklarını duyurdu.

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, elektrikli tren setlerinin, hızlı trenlerin, banliyö araçlarının imalatlarında güneş enerjisini kullanacaklarını belirterek, "Tren üretiminde kullanılan elektriğin yüzde 90'ını yenilenebilir enerjiden karşılayacağız. 10 yıl içinde ekonomiye yaklaşık 500 milyon lira katkı sağlayacağız" dedi.

Bakan Uraloğlu, Türkiye Raylı Sistem Araçları Anonim Şirketi (TÜRASAŞ) Sakarya Bölge Müdürlüğü'nde devam eden Güneş Enerjisi Santrali (GES) çalışmaları hakında açıklamada bulundu. Türkiye'nin ve Orta Doğu'nun en büyük raylı sistem araç imalatçısı TÜRASAŞ'ın kullandığı ileri teknoloji ürünler ve gerçekleştirdiği büyük yatırımlar ile adından sıkça söz ettirdiğini belirten Bakan Uraloğlu, TÜRASAŞ'ın enerji alanında da dev bir projeyi hayata geçirmek üzere olduğunu bildirdi. TÜRASAŞ Sakarya Bölge Müdürlüğü yerleşkesinde fabrika çatılarına güneş enerji santrali kurulması için başlatılan çalışmalarda sona geldiklerini duyuran Bakan Uraloğlu, "TÜRASAŞ Sakarya Fabrikamızdaki GES Projemizi tamamladığımızda toplam 2 bin 310 kilovat elektrik gücü elde edeceğiz ve tren üretiminde kullanılan elektriğin en az yüzde 90'ını yenilenebilir enerjiden karşılayacağız. Bu sayede üretim girdileri içerisinde önemli bir paya sahip olan enerji maliyetlerini düşürerek rekabet gücünün artırılması ve enerji arz güvenliğinin sağlanması en büyük kazanımımız olacak" dedi.

'1739 TON KARBONDİOKSİT SALINIMININ ÖNÜNE GEÇİLECEK'

Projenin hayata geçirilmesiyle yılda yaklaşık 3 milyon 350 bin kilovatsaat elektrik enerjisi üreterek güncel elektrik maliyetleri ile ekonomiye yıllık ortalama 14 milyon, 10 yıllık süreçte ise yaklaşık 500 milyon lira katkı sağlayacaklarını vurgulayan Uraloğlu, yaklaşık 670 hanenin yıllık elektrik ihtiyacına denk gelen proje ile 1739 ton karbondioksit salınımının önüne geçileceğinin de altını çizdi. Bakanlık olarak ulaşımın her modunda sürdürülebilir gelecek için çevreci yatırımları hayata geçirdiklerinin altını çizen Bakan Uraloğlu, "GES ile ürettiğimiz elektrik enerjisiyle TÜRASAŞ Sakarya Bölge Müdürlüğümüzde yer alan fabrikalarda elektrikli tren setlerinin, hızlı trenlerin, banliyö araçlarının imalatlarıyla raylı sistem araçlarının bakım ve onarımında güneş enerjisini kullanacağız" dedi.

Kaynak: DHA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı, Teknoloji, Türkiye, Ekonomi, Enerji, Ulaşım, Çevre, Güneş, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi TÜRASAŞ'ta Güneş Enerjisi İle Tren Üretimi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
7 yıl önce öldürülen 12 yaşındaki Kerem’in son görüntüleri: Camdan bir şey gördü, kaçtı ve öldürüldü 7 yıl önce öldürülen 12 yaşındaki Kerem'in son görüntüleri: Camdan bir şey gördü, kaçtı ve öldürüldü
Hastasının isteği doktoru çileden çıkardı: Vallahi kafayı yiyeceğim Hastasının isteği doktoru çileden çıkardı: Vallahi kafayı yiyeceğim
Tüm dünyanın merakla beklediği Portekiz-İspanya finali şifresiz kanalda Tüm dünyanın merakla beklediği Portekiz-İspanya finali şifresiz kanalda
Bülent Ersoy’dan alışılmadık sahne Diva bu kez yerinde duramadı Bülent Ersoy'dan alışılmadık sahne! Diva bu kez yerinde duramadı
Ali Koç ve Jose Mourinho arasında kritik görüşme Mourinho’nun kaderi belli oluyor Ali Koç ve Jose Mourinho arasında kritik görüşme! Mourinho'nun kaderi belli oluyor
Öcalan’a bayram ziyareti İmralı’ya sevk edilen 3 yeni mahkumun kim olduğu ortaya çıktı Öcalan'a bayram ziyareti! İmralı'ya sevk edilen 3 yeni mahkumun kim olduğu ortaya çıktı
Premier Lig ekibinden Fenerbahçe’nin yıldızı Fred’e kanca Premier Lig ekibinden Fenerbahçe'nin yıldızı Fred'e kanca
Bir ilki yaşattı Milli motosikletçi Deniz Öncü’den tarihi zafer Bir ilki yaşattı! Milli motosikletçi Deniz Öncü'den tarihi zafer
Kerem Aktürkoğlu’na sürpriz talip ABD maçında tribünden izlediler Kerem Aktürkoğlu'na sürpriz talip! ABD maçında tribünden izlediler
Beyaz Saray’da gerginlik: Elon Musk, Hazine Bakanı’na omuz attı Beyaz Saray'da gerginlik: Elon Musk, Hazine Bakanı'na omuz attı
İsrail’den Gazze’ye yardım götüren Madleen gemisine tehdit İsrail'den Gazze’ye yardım götüren Madleen gemisine tehdit

12:03
Türkiye, İsrail’in alıkoyduğu Madleen gemisindeki 2 Türk için harekete geçti
Türkiye, İsrail'in alıkoyduğu Madleen gemisindeki 2 Türk için harekete geçti
11:16
Olaylar kontrolden çıktı ABD’de bilim kurgu filmlerini aratmayan görüntüler
Olaylar kontrolden çıktı! ABD'de bilim kurgu filmlerini aratmayan görüntüler
10:48
İsrailli bakandan Madleen gemisinde gözaltına alınanlarla ilgili skandal talimat
İsrailli bakandan Madleen gemisinde gözaltına alınanlarla ilgili skandal talimat
09:00
İzmir’de katliam gibi kaza: 5 ölü, 2 yaralı
İzmir'de katliam gibi kaza: 5 ölü, 2 yaralı
07:16
İsrail ordusu Madleen gemisine saldırdı
İsrail ordusu Madleen gemisine saldırdı
17:59
Fransa, UEFA Uluslar Ligi’nde üçüncü oldu
Fransa, UEFA Uluslar Ligi'nde üçüncü oldu
17:53
Bayram kana bulandı Akraba iki aile arasında silahlar çekildi
Bayram kana bulandı! Akraba iki aile arasında silahlar çekildi
17:41
Trump’tan Elon Musk’a gözdağı: Demokratları desteklerse ciddi sonuçları olur
Trump'tan Elon Musk'a gözdağı: Demokratları desteklerse ciddi sonuçları olur!
17:39
Kolombiya’da deprem paniği 6.4 ile sallandılar
Kolombiya'da deprem paniği! 6.4 ile sallandılar
17:32
Beşiktaş’tan ses getirecek hamle Galatasaray’dan transfer ihtimali
Beşiktaş'tan ses getirecek hamle! Galatasaray'dan transfer ihtimali
17:32
Trump ile ipleri koparan Elon Musk’a Rusya’dan sığınma teklifi
Trump ile ipleri koparan Elon Musk'a Rusya'dan sığınma teklifi!
17:18
Kavga ettiği gencin burnunu ısırarak kopardı
Kavga ettiği gencin burnunu ısırarak kopardı
17:09
Aracına çarpan sürücüye saldırdı, tepki gösteren kadını ’Boğazını keserim’ diyerek tehdit etti
Aracına çarpan sürücüye saldırdı, tepki gösteren kadını 'Boğazını keserim' diyerek tehdit etti
17:04
İsrail’den Gazze’ye yardım götüren Madleen gemisine tehdit
İsrail'den Gazze’ye yardım götüren Madleen gemisine tehdit
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.06.2025 12:26:10. #7.13#
SON DAKİKA: TÜRASAŞ'ta Güneş Enerjisi İle Tren Üretimi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.