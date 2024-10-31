Turgutlu Belediyesi Geleneksel Zeytin Hasadına Başladı - Son Dakika
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Ekonomi

Turgutlu Belediyesi Geleneksel Zeytin Hasadına Başladı

Turgutlu Belediyesi Geleneksel Zeytin Hasadına Başladı

Turgutlu Belediyesi, zeytin sezonunun başlamasıyla birlikte ihtiyaç sahibi aileler için zeytinyağı üretmeye başladı. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, 10 gün içerisinde 2.500 kilogram zeytin toplayarak, elde edilen zeytinyağını Aşevi ve Hayır Merkezinde kullanılacak.

31.10.2024 14:56  Güncelleme: 14:58
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Turgutlu Belediyesi, zeytin sezonunun başlamasıyla birlikte geleneksel hale getirdiği zeytin hasadına başladı. Elde edilen zeytinyağı, ihtiyaç sahibi aileler için Turgutlu Belediyesi Aşevi ve Hayır Merkezinde hazırlanan yemeklerde kullanılacak.

İnsan odaklı sosyal belediyecilik faaliyetlerinde örnek uygulamalara imza atan Turgutlu Belediyesi, mülkiyeti kendisine ait olan park ve yeşil alanlardaki zeytin ağaçlarından zeytin toplama çalışmalarına başladı. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince Avşar, Selvilitepe ve Ergenekon Mahallelerinde gerçekleştirilen hasatta 10 gün içerisinde 2 bin 500 kilogram zeytin toplandı. Zeytin hasadının tamamlanmasının ardından üretilecek zeytinyağı, Aşevi ve Hayır Merkezi aracılığıyla ihtiyaç sahibi ailelere günlük olarak ulaştırılan yemeklerde kullanılacak.

"Kaynaklarımızı en doğru ve en verimli bir şekilde kullanıyoruz"

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, "Geleneksel hale getirdiğimiz zeytin hasadımıza başladık. Toplanan zeytinlerden elde ettiğimiz zeytinyağını, Aşevi ve Hayır Merkezimizde ihtiyaç sahibi ailelerimize ulaştırdığımız yemeklerde kullanıyoruz. Aynı zamanda bu uygulamamızla hem tasarruf etmiş oluyoruz hem de kaynaklarımızı en doğru ve en verimli bir şekilde kullanıyoruz. Bu toprağın bereketini hemşehrilerimizle paylaşmaya devam edeceğiz. Hasadımızın bereketli olmasını diliyorum" dedi. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Turgutlu Belediyesi Geleneksel Zeytin Hasadına Başladı - Son Dakika

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