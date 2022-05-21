Turgutlu'da hal sezonu törenle açıldı - Son Dakika
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Turgutlu'da hal sezonu törenle açıldı

21.05.2022 14:04
Turgutlu'da hal sezonu törenle açıldı

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, Turgutlu halinde düzenlenen 2022 Hal Sezon Açılış törenine katıldı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, Turgutlu halinde düzenlenen 2022 Hal Sezon Açılış törenine katıldı. Öztozlu, hal esnaflarına yeni sezonun hayırlı olması dileklerinde bulundu.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, Turgutlu halinde düzenlenen 2022 Hal Sezon Açılış törenine katıldı. Öztozlu'ya törende Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanı Ersoy Vitaş, Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta, Fen İşleri Dairesi Başkanı Uğur Topkaya, Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanı Kurtuluş Kuruçay, Kent Estetiği Dairesi Başkanı Hakan Göktaş, Turgutlu Halciler Derneği Başkanı Halil Durur ve hal esnafları eşlik etti. Hal sezon açılışı edilen dualar ve dağıtılan pilav hayrı sonrası sezon açılışı gerçekleşti. Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, hal esnaflarını tek tek ziyaret ederek Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün selamlarını getirdiğini belirterek, yeni sezonun hayırlı ve bereketli olması temennisinde bulundu. Bir isteklerinin olup olmadığını sordu. Esnaflara hediyeler veren Öztozlu, yeni hal sezonunun hayırlı ve bereketli olması temennisinde bulundu.

"Haklarımızı iyi savunuyorlar"

Hal esnaflarından Mehmet Hanifi Yiğit, 2022 Hal sezonunun açılışının hayırlı olmasını dileyerek, "Şu an erik sezonu açıldı. Bunun arkasından şeftali ve diğer meyveler başlayacak. Bizler üretici olarak destek gördüğümüze inanıyorum. Desteğin devam etmesini istiyorum, devlet büyüklerimizden" diye konuştu. Manisa Komisyoncular Tüccarlar Dernek Başkanı ve Manisa Meyve Sebze Hal Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Akagündüz ise, "2022 yılı erik sezonunun tüm esnaflarımıza ve tüccarlarımıza hayırla vesile olsun. Allah herkese hayırlı kazançlar nasip etsin. Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin üreticilere yaptığı desteği çok yerinde buluyorum. Ekip arkadaşlarımız bu konuda çok başarılı. Türkiye'de örnek teşkil edecek destekleri var bizlere. Denetimlerde çok iyiler. Bizlerin haklarını çok iyi savunuyorlar" dedi. - MANİSA

Turgutlu'da hal sezonu törenle açıldı
Turgutlu'da hal sezonu törenle açıldı
Turgutlu'da hal sezonu törenle açıldı
Turgutlu'da hal sezonu törenle açıldı
Turgutlu'da hal sezonu törenle açıldı
Turgutlu'da hal sezonu törenle açıldı

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Kaynak: İHA

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Turgutlu, Türkiye, Manisa, Ekonomi, Son Dakika

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