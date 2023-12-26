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TÜRİB Aracıları İçin Sermaye Miktarı Artırıldı - Son Dakika
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TÜRİB Aracıları İçin Sermaye Miktarı Artırıldı

Türkiye Ürün İhtisas Borsasında faaliyet gösterecek aracıların sahip olması gereken sermaye miktarı 1 milyon liradan 10 milyon liraya çıkarıldı. Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan yönetmelik, aracıların yetkilendirilmesi, gözetimi ve denetimi ile ilgili düzenlemeleri içeriyor.

TÜRİB Aracıları İçin Sermaye Miktarı Artırıldı
26.12.2023 - 11:09,  Güncelleme: 11:14
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Türkiye Ürün İhtisas Borsasında (TÜRİB) faaliyette bulunacak aracının sahip olması gereken sermaye miktarı 1 milyon liradan 10 milyon liraya çıkarıldı.

Ticaret Bakanlığınca hazırlanan "Türkiye Ürün İhtisas Borsasında Aracılık Faaliyetleri ile Aracıların Gözetimi ve Denetimi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, yönetmelik, lisanslı depolarda muhafaza edilen tarım ürünlerini temsilen düzenlenen elektronik ürün senetlerinin (ELÜS) TÜRİB'de alım satımına aracılık edilmesi ile aracıların yetkilendirilmesi, bunların gözetim ve denetimine ilişkin hususları içeriyor.

Yeni düzenleme, uygulamanın sermaye piyasası mevzuatıyla uyumlaştırılması ile ürün piyasası aracı kurumlarının iş ve işlemlerine yönelik değişiklikleri kapsıyor.

Bu çerçevede, daha güçlü bir mali yapıya sahip olmalarını teminen faaliyet izni talebinde bulunan aracı için sermaye miktarı 1 milyon liradan 10 milyon liraya çıkarıldı. Bu sermayenin tamamının nakden ve tamamen ödenmiş olması şartı getirildi.

Aracıların diğer aracı kuruluşlarla veya ticaret borsalarıyla acentelik sözleşmesi yapabilmelerine imkan tanındı.

Söz konusu aracıların hizmet ve faaliyetlerinin yürütülmesi sırasında uyması gereken ilke ve esaslar, aracıların yükümlülükleri ve aracıların yapamayacakları iş ve işlemlere yönelik düzenlemeler yapıldı.

Ayrıca aracıların faaliyet izninin Bakanlıkça askıya alınması ve iptalini gerektirecek fiil ve haller ile Borsa üyesi aracılara uygulanacak idari yaptırımlar düzenlendi.

Kaynak: AA
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