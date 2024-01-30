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TÜRİB Genel Müdürü Ali Kırali, 2023'e damga vuran fotoğrafları değerlendirdi - Son Dakika
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TÜRİB Genel Müdürü Ali Kırali, 2023'e damga vuran fotoğrafları değerlendirdi

Türkiye Ürün İhtisas Borsası (TÜRİB) Genel Müdürü Ali Kırali, Anadolu Ajansı'nın (AA) 2023'e damga vuran olaylara ilişkin fotoğrafların yer aldığı 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı. Kırali, farklı kategorilerde yer alan fotoğrafları inceleyerek insanların zorluklar karşısındaki direncini, dayanışma ruhunu ve savaşın insani etkilerini gözler önüne seren eserleri seçti. Ayrıca doğal çevre ve insan yaşamının ilişkisine dikkat çeken bir fotoğrafı da tercih etti.

TÜRİB Genel Müdürü Ali Kırali, 2023\'e damga vuran fotoğrafları değerlendirdi
30.01.2024 - 10:55,  Güncelleme: 11:01
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Türkiye Ürün İhtisas Borsası (TÜRİB) Genel Müdürü Ali Kırali, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ilişkin fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Kırali, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında 2023 yılı boyunca çektiği fotoğrafları inceleyerek "haber", "çevre-yaşam", "spor", " Gazze: Kanıt" ve " Deprem: Umut" kategorilerindeki fotoğrafları oyladı.

"Deprem: Umut" kategorisinde Arif Hüdaverdi Yaman'ın "Kurtuluş Sevinci" isimli fotoğrafını seçen Kırali, bu kategoride yer alan eserlerin, insanların zorluklar karşısındaki direncini ve dayanışma ruhunu gözler önüne serdiğini vurguladı. Kırali, Türkiye'de meydana gelen büyük depremin tarım ekosistemini de etkilediğini, TÜRİB olarak deprem günü ve sonrasında bölgedeki ticaretin ve gıda erişiminin devamlılığında önemli bir rol oynadıklarını anlattı.

Kırali, "Gazze: Kanıt" kategorisinde Ali Jadallah'ın "Gece Bombardımanı" adlı fotoğrafını seçti.

"Haber" kategorisinde, Erçin Ertürk'ün "Kamuflaj" adlı fotoğrafı tercih eden Kırali, "Fotoğraf sadece bir savaş anının yakalanması değil, aynı zamanda bu savaşın global gıda güvenliği ve tarım ticareti üzerindeki etkilerini de gözler önüne sermesi açısından değerli. Fotoğraf, savaşın insanlar ve toplumlar üzerindeki doğrudan etkilerinin ötesinde, gıda güvenliği gibi savaşın yaşandığı cephenin çok daha ötesindeki insani etkilerini de düşündürüyor ve çok katmanlı bir hikaye anlatısına dönüşmesine olanak tanıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Kırali, "Çevre ve Yaşam" kategorisinde, Sayim Harmancı'nın "Dağlar Arasında" adlı çalışmasına oy vererek, bu tercihini, göçer ailelerin yaylalardaki yaşamından bir kesiti betimleyen fotoğrafın, doğal çevre ve insan yaşamının ilişkisine dikkati çekmesi, mevsimsel değişimlere uyum sağlamada asırlık gelenekleri, doğanın güzelliği ve yaşam mücadelesini yansıtmasından dolayı yaptığını belirtti.

"Spor" kategorisinde sporcunun sevincini yansıtan Tolga Ovalı'nın "Kutlama Dalışı" adlı fotoğrafını seçen Kırali, şunları kaydetti:

"Fotoğraflar anları yakalama, yaşanan olayların derinliklerine inme ve hikayeleri görsel bir dille anlatma sanatını ortaya koyuyor. Her geçen gün dijital teknolojilerin ve sosyal medyanın etkisi artmakta, haberler, görseller üzerinden daha hızlı yayılmakta. Bu değişim, haber fotoğrafçılığının önemini ve etkisini daha da artırdı. Fotoğrafçılarımızın cesareti, özverisi ve sanatsal yetenekleri, bu etkileyici karelerde açıkça görülüyor. Bazen bir fotoğraf karesi binlerce kelimeden daha etkili ve çok şey anlatıyor. Bu oylamada yer almak ve bu değerli eserleri değerlendirmek büyük bir zevkti."

Kaynak: AA
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Türkiye, Gazze, Umut, Spor, Kültür Sanat, Spor, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi TÜRİB Genel Müdürü Ali Kırali, 2023'e damga vuran fotoğrafları değerlendirdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: TÜRİB Genel Müdürü Ali Kırali, 2023'e damga vuran fotoğrafları değerlendirdi - Son Dakika
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