Turizm Gelirleri Rekor Kırdı, Hedef 60 Milyar Dolar

Ekonomi

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "İlk 6 ayda 23,7 milyar dolarla rekor turizm geliri elde edildi. Bu rekorlar üçüncü ve dördüncü çeyreklerde de devam edecek. Yıl sonu hedefimiz 60 milyar dolara süreci götüreceğiz. Turizm gelirleri hedefimizle uyumlu gidiyor" dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen toplantı ile 2024 yılı ilk 6 aylık turizm verilerini açıkladı. Bakan Ersoy, yılın ilk 6 ayında 23,7 milyar dolarlık rekor turizm geliri elde edildiğini duyurdu. Bakan Ersoy, turizm gelirlerindeki rekorların sonraki çeyreklerde de görüleceğinin altını çizerek, "Yıl sonu hedefimiz olan 60 milyar doları aşabiliriz" dedi.

Yabancı ziyaretçilerde geçtiğimiz yılın ilk 6 ayında 103 dolar olan kişi başı gecelik harcamanın 109 dolara yükseldiğini açıklayan Bakan Ersoy, tüm ziyaretçilerde kişi başı gecelik harcamanın ilk 6 ayda 98 dolar olarak gerçekleştiğini belirtti. Ersoy, "Tüm ziyaretçilerde yıl sonu hedefimiz 103 dolar olduğunu düşünürsek hedefimizle uyumlu şekilde ilerlediğimizi söyleyebiliriz. 2024 yılı ilk yarısında 10.1 gün ortalama kalış süresi. Yıl sonu hedefimiz 9,7. Muhtemelen 9.7 ortalama kalış hedefinin üzerinde gerçekleşeceğini öngörüyoruz" şeklinde konuştu.

Ziyaretçi sayılarıyla ilgili bilgi veren Bakan Ersoy, "İlk çeyrekte yabancı ziyaretçi sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13,9 artış göstererek 26 milyon 137 bin olarak gerçekleşti" şeklinde açıklama yaptı. Bakan Ersoy, ziyaretçilerde 2,7 milyon ile Rusya'nın ilk sırada yer aldığını, Almanya'nın 2,5 milyon ziyaretçi sayısıyla ikinci, Birleşik Krallık'ın ise 1,8 milyon ziyaretçi sayısıyla üçüncü sırada yer aldığını açıkladı.

Ziyaretçileri sayılarının ay bazında pandemiden sonra yükselişe geçtiğini ifade eden Bakan Ersoy, "Ziyaretçi sayılarına ay bazında baktığımızda, 2019, 2022, 2023 ve 2024 karşılaştırmaları olarak bakıyoruz. Pandemi döneminde 21 milyon 152 bin olan rekor sayısı pandemi sırasında aşağı inmişti tekrar yükselişe geçti. Bu sene ilk 6 ayda 26 milyon 137 bin rakamıyla rekor bir seviyeye ulaştık. Yıl sonu hedefleriyle uyumlu şekilde büyümeye devam ediyoruz" diye konuştu.

"EURO 2024 ve Olimpiyat organizasyonları ziyaretçi sayılarına etki etti"

Haziran ayında ziyaretçi sayılarının artış oranında bir yavaşlama görüldüğüne işaret eden Bakan Ersoy, artış hızındaki bu azalmanın Temmuz, Ağustos aylarında da devam edeceğini vurguladı. Bakan Ersoy, bunun nedenleri olarak Avrupa Şampiyonası ve Fransa Yaz Olimpiyatları'nı göstererek "Bu turnuvaların etkisiyle haziran ayındaki yavaşlama temmuz ve ağustos aylarında da devam edecek. Eylül itibarıyla tekrar artış oranlarında yükselme göreceğiz. Yıl sonu hedefimiz olan 60 milyon ziyaretçiyi aşabiliriz" dedi.

"Çeşme ve Bodrum'da yerel yönetimler turizm projelerine siyasi yaklaştı"

Bakan Ersoy, son dönemde gündeme gelen Bodrum ve Çeşme'deki dolulukların az olmasının asıl nedeninin turizmin 12 aya yayılamamış olması ve sadece Türk ziyaretçilere hitap edilmesi olarak gösterdi.

Bakan Ersoy, "Yunan adalarının kapıda vize vermesi etkili olmuş olabilir. Türk ziyaretçilerin geçen seneye oranla daha kısa süre konaklamış olması etki yapmış olabilir. Ancak konunun özü Çeşme ve Bodrum bölgelerinin sezonun kısa olması sezonu, 12 aya yayamamış olması ve ağırlıklı olarak tek pazar endeksli bir pazar olmuş olması. Türk pazarına endeksli bir sektör oluşturulmuş" dedi.

"İzmir ve Bodrum'dan direkt uçuşlarla dünyanın birçok yerine ulaşılacaktı"

2018 yılında göreve başladıktan sonra Ege turizm merkezlerinin geliştirmek ve sezonu 12 aya yaymak için Ege Turizm Merkezleri, Çeşme Projesi beraberinde Didim projelerini oluşturduklarını hatırlatan Ersoy, "Bu projeyle Ege turizm bölgelerinde sezonun 12 aya yayılması üzerine kurgulanmıştı. Spor aktiviteleri, kültür sanat merkezleri, etkinlik sanat alanları, nitelikli yatak kapasitesiyle her kesime hitap eden konaklama ortamı oluşturulacaktı. Bu projeyle İzmir ve Bodrum direkt uçuşlarla başta Avrupa olmak üzere dünyada bir çok noktaya bağlanıyor olacaktı. Ancak yerel yönetimler projeye siyasi yaklaştı. Birçok hukuki süreç başlatıldı. Yavaş olsa da ilerliyor. Bu süreç tıkanmasaydı 2018 yılında başladığımız süreç hayata geçmiş olacaktı" diye konuştu.

"Kariye Camii'ne turistik ziyaretler 20 euro olacak"

Bakan Ersoy, 6 Mayıs'ta yeniden ibadete açılan Kariye Camii'yle ilgili yeni bir düzenlemeyi paylaştı. Bakan Ersoy, UNESCO kuralları kapsamında Kariye Camii'nin ziyaretçi yönetim planıyla yönetilmesine karar verildiğini duyurdu. Ersoy, "Cuma günleri sadece yerli ve yabancı ziyaretçilere ibadet amaçlı açık olacak. Cuma günü dışında hem ziyaret hem de ibadete açık olacak. 19 Ağustos itibarıyla turistik ziyaretler kişi başı 20 euro olacak. Gelirin tamamı Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne kalıyor" şeklinde açıklama yaptı.

"40 binin üzerinde konut, turizm amaçlı hizmet verecek"

Turizm konutlarıyla ilgili sonuçları paylaşan Ersoy, "Şu ana kadar 32 bin 904 konuta belge verildi. Bunların 29 bin 789'unun işlemleri tamamlandı. 2 bin 364 tesisin işlemleri devam ediyor. İncelemede 8 bin 476 tesis bulunuyor. Belge taramaları ve yerinde tespitle birlikte çalışmaya başlayabilirsek. Yaklaşık 40 binin üzerinde konut turizm amaçlı hizmet verecek durumda gözüküyor" bilgilerini verdi. - İSTANBUL