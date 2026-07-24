Turizm sektöründe çalışanlara müjde! Bakanlık her ay prim desteği verecek

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, turizm sektörüne yönelik yeni istihdam desteğini duyurdu. Işıkhan, turizm sektörünün istihdam kapasitesini güçlendirmek amacıyla yeni bir uygulamanın başlatıldığını bildirdi.

HER ÇALIŞAN İÇİN 3 BİN 500 LİRA DESTEK

Bakan Işıkhan, belirli şartları sağlayan Turizm İşletme Belgeli konaklama tesislerinde çalışan sigortalılar için 2026 yılı Mayıs- Aralık dönemini kapsayan prim desteği uygulanacağını açıkladı. Destek kapsamında her bir sigortalı için 3 bin 500 lira prim desteği sağlanacak.

6 MİLYAR LİRALIK KAYNAK AYRILDI

Turizm sektörüne toplam 6 milyar liralık kaynak ayrıldığını belirten Işıkhan, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Ülkemizde birçok sektörü destekleyen, istihdam kapasitemizi güçlendiren, bacasız sanayimiz turizm sektörü için yeni bir uygulamayı hayata geçiriyoruz. Sektörde faaliyet gösteren belirli şartları sağlayan konaklama tesislerinde çalışan her bir sigortalı için 3 bin 500 lira destek sağlayacağız. Bu kapsamda 6 milyar lira kaynağı doğrudan turizm sektörüne ayırdık. Desteğimiz yıl sonuna kadar devam edecek. Hayırlı olmasını diliyorum."