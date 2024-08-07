Turizm Sektörüne Sürdürülebilir Mavi Ekonomi Eylem Planı Anlatıldı - Son Dakika
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Ekonomi

Turizm Sektörüne Sürdürülebilir Mavi Ekonomi Eylem Planı Anlatıldı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Deniz ve Kıyı Yönetimi Daire Başkanı Vildan Bölükbaşı Atay, turizm sektörü temsilcilerine Sürdürülebilir Mavi Ekonomi Eylem Planı çalışmalarını anlattı.

07.08.2024 16:22
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Deniz ve Kıyı Yönetimi Daire Başkanı Vildan Bölükbaşı Atay, turizm sektörü temsilcilerine Sürdürülebilir Mavi Ekonomi Eylem Planı çalışmalarını anlattı.

Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) tarafından her ay düzenlenen geleneksel toplantı, bu ay kent merkezindeki bir otelde "Sürdürülebilir Mavi Ekonomi" temasıyla gerçekleştirildi.

Toplantıya katılan Atay, mavi ekonominin, sürdürülebilirlik, çevre konusu ve deniz kirliliği konularını içerdiğini belirtti.

Bakanlık olarak Türkiye'nin Yüzyılı projeleri kapsamında Sürdürülebilir Mavi Ekonomi Eylem Planı hazırlandığını ve çalışmalarına başlandığını anlatan Atay, şunları söyledi:

"Bu plan denizlerin ve kıyıların korunmasını, sürdürülebilir turizm konularının artırılmasını sağlayacak, mavi ekonomiyi güçlendirecek bir yol haritası olacaktır. Bu yol haritası denizleri korurken aynı zamanda büyük fırsatlar da sunacaktır. Turizm sektörü, mavi ekonominin en önemli bileşenidir. Kıyıların, denizlerin korunması sektörün başarısının sürdürülebilirliği için kritik öneme sahiptir."

Atay, turizm sektöründe sürdürülebilirliği sağlayabilmek için mavi ekonomi alanlarında işbirliği içinde çalışılması gerektiğinin altını çizdi.

ODTÜ İklim Değişikliği ve Sürdürülebilir Kalkınma Merkezi ile Deniz Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Barış Salihoğlu da deniz ve kıyıların korunmasına ilişkin sunum yaptı.

POYD Başkan Yardımcısı Ercan Çek de denizlerin, çevrenin korunması, konuklarda ve çalışanlarda bir farkındalık oluşturulmasını önemsediklerini söyledi.

Toplantıda Atay ile Salihoğlu'na plaket, yeni üyelere de belgeleri verildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Turizm Sektörüne Sürdürülebilir Mavi Ekonomi Eylem Planı Anlatıldı - Son Dakika

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