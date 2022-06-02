Turizm ve sanayi sektörünün gelişmesi için hazırlanan projeler görüşüldü - Son Dakika
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Turizm ve sanayi sektörünün gelişmesi için hazırlanan projeler görüşüldü

02.06.2022 12:55
Turizm ve sanayi sektörünün gelişmesi için hazırlanan projeler görüşüldü

MÜSİAD Düzce Şube Başkanı Vefa Pehlivan, turizm ve sanayi sektörünün gelişmesi için hazırladıkları projeleri Vali Cevdet Atay'a aktardı.

MÜSİAD Düzce Şube Başkanı Vefa Pehlivan, turizm ve sanayi sektörünün gelişmesi için hazırladıkları projeleri Vali Cevdet Atay'a aktardı.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Düzce Şube Başkanı Vefa Pehlivan ve yönetimi, Vali Cevdet Atay ile bir araya geldi. Pehlivan, konuşmasında turizm ile sanayi sektörünü ele aldı. Düzce'nin turizm şehri olması için çalışmalar sürdürdüklerini belirten Pehlivan, taleplerini Atay'a ifade etti. Aynı zamanda Pehlivan, hazırladıkları projeleri ve sanayi sektöründeki üyelerinden gelen sorunları da aktardı.

Toplantının faydalı olduğunu kaydeden Pehlivan, önümüzdeki aylarda projeleri hazırlayacaklarını vurguladı. - DÜZCE

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Kaynak: İHA

Müstakil Sanayi Ve İşadamları Derneği, Düzce, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Turizm ve sanayi sektörünün gelişmesi için hazırlanan projeler görüşüldü - Son Dakika


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