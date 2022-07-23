Turizm yön değiştiriyor, villa satışları oda satışlarının üzerine çıktı - Son Dakika
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Turizm yön değiştiriyor, villa satışları oda satışlarının üzerine çıktı

23.07.2022 16:23
Turizm yön değiştiriyor, villa satışları oda satışlarının üzerine çıktı

Tatilcilerin göz bebeği Muğla'nın Bodrum ilçesinde turizm yön değiştirmeye başladı.

Tatilcilerin göz bebeği Muğla'nın Bodrum ilçesinde turizm yön değiştirmeye başladı. Birçok otel, otellerinin içerisine yaptıkları villalara daha çok rağbet görüyor.

Turizmin incisi Bodrum'da yerli ve yabancı turistler yeni trendi otellerde villa kiralamak oldu. Otellerin içerisinde bulunan villalar yüzde yüz dolarken otel oda dolulukları ise yüze 50 ile yüzde 70 civarında doluluk gösteriyor. Pandemi sonrasında yön değiştiren turizm tam pansiyondan, oda kahvaltı sistemine yada tam pansiyon alakart sistemine geçiş yaptı.

DoorA Otel Genel Müdürü Atilla Doğancı turizmin yavaş yavaş yön değiştirdiğini ifade ederek, "Yerli ve yabancı turistler pandemi sürecinden sonra villalara, rezidans ve bungalov tarzı tatil türü rağbet görmeye başladı. Villaların kalitesi ile alakalı bir durum ağırlama standartları değişebilir. Villa ücreti alınıyor, 3 ailede gelse 2 kişide gelse bu fiyat değişmiyor. Buda insanlara cazip geliyor. Otelcilik deniz, kum, güneş değildir. Otelcilikte önemli olan güler yüz, temizlik ve iyi hizmettir. Ancak şuandaki turizm sistemi yarı yarıya değişti. Otel ve villa konseptine dönüyor. Turizmde oda kahvaltı ve alakart sistemi olması gerekendir. Biz her şey dahil sistemi içimizde aldık. Eskiden sistem oda kahvaltıydı ve tüm esnaf kazanıyordu. Türkiye'de her şey dahile dönünce global bir krize döndü. Oda kahvaltı ve yarım pansiyondan şaşmamak gerekir" dedi. - MUĞLA

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Kaynak: İHA

Bodrum, Muğla, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Turizm yön değiştiriyor, villa satışları oda satışlarının üzerine çıktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Turizm yön değiştiriyor, villa satışları oda satışlarının üzerine çıktı - Son Dakika
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