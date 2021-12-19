Turizmciler 2022'den umutlu

Türkiye Otelciler Federasyonu Başkanı Tacettin Özden, 2022'den beklentilerinin çok yüksek olduğunu, İngiltere pazarı başta olmak üzere birçok ülkeden rezervasyon aldıklarını söyledi.

Kuşadası Otelciler ve Yatırımcılar Derneği Başkanlığını da yürüten Özden, AA muhabirine, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen bu sezonu önceki yıla oranla iyi kapattıklarını belirtti.

Yeni sezon hazırlıklarına şimdiden başladıklarını ifade eden Özden, yurt dışı pazarındaki rezervasyonlarda ciddi hareketlenme olduğunu aktardı.

Özden, 2022 yılından umutlu olduklarını dile getirerek, "Çünkü 2022 yılıyla ilgili gelen rezervasyonlar, talepler çok olumlu ve pozitif. Dolayısıyla önümüzdeki yıl için beklentilerimiz oldukça yüksek. 2022 yılında, 2019 yılının rakamlarını yakalarız diye umut taşıyoruz. Bütün pazarlarda 2022 yılında olumlu dönüşler alıyoruz. Herhangi bir olumsuzluk, korku, endişe açıkçası çok yaşamıyoruz." ifadelerini kullandı.

"Kimsenin bir olumsuz beklentisi yok"

Özellikle İngilizlerin rezervasyona erken başladığını vurgulayan Özden, şöyle devam etti:

"İngilizlerden oldukça iyi rezervasyonlar geliyor. Almanya, Hollanda, Belçika gibi pazarlardan da rezervasyonlar gelmeye başladı. Aynı şekilde Balkan ülkelerinden de yoğun şekilde talep var. Türkiye'yle ilgili bir endişeleri yok. Türkiye'ye geldiler, denediler, gördüler. Bu ülkede turizm sağlık kurallarına uygun şekilde pandemiye rağmen çok düzgün şekilde yapılabiliyor. Oteller ve taşıma sektörü buna hazır. Türkiye olarak bu sınavdan iyi çıktık. Çok da başarılı bir sınav geçirdik. Alnımızın teriyle de bunu atlattık. O anlamda kimsenin bir olumsuz beklentisi yok. Türkiye'yi bilen herkes hep olumlu bir şey söylüyor."

Özden, salgının sektörü olumsuz etkilemesine rağmen daha önce İspanya ve Yunanistan'a giden turistlerin bu süreçte Türkiye'ye geldiğini kaydederek, ilk kez gelen bu turistleri kazandıklarına inandığını söyledi.

"Dünyanın her yerinden artık Türkiye'ye bir talep var"

Türkiye'ye hemen hemen her yerden insanın gelmeye başladığının altını çizen Özden, şunları kaydetti:

"Dünyanın her yerinden artık Türkiye'ye bir talep var. Kim nereye gidemeyip de Türkiye kapısını açtığında buraya gelip tatil yaptıysa denediyse hepsi memnun kaldı. Buradan da biz kazançlı çıktık. Yeni pazarlar ve turistler kazandık. Türkiye'ye hiç gelmeyen yeni yüzler kazandık. Biz ülkemizi açtığımızda İspanya ve benzeri ülkeler açmamışken oralara her zaman giden fakat Türkiye'ye gelmeyen birçok insan Türkiye'ye geldi ve gördü. Bunların çoğunu geri kazanacağız. Çünkü 'Türkiye'yi böyle bilmiyorduk.' diyorlar. Onları kazandık."