Turizmde pandemi öncesine dönüş, istihdamı hareketlendirdi - Son Dakika
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Turizmde pandemi öncesine dönüş, istihdamı hareketlendirdi

11.08.2022 12:59
Turizmde pandemi öncesine dönüş, istihdamı hareketlendirdi

Turizmdeki artış tatil bölgelerinde istihdamı yukarı çekti.

Turizmdeki artış tatil bölgelerinde istihdamı yukarı çekti. Turizmde pandemi öncesine dönüşe geçişle yazlık bölgelerde iş bulma fırsatları çoğaldı. Mayıs ayında sigortalı çalışan sayısı en hızlı Antalya ve Muğla'da arttı, yiyecek ve içecek ile konaklama en fazla istihdam oluşturan alt sektörler oldu.

Turizmde artan gelir ve ziyaretçi sayılarının etkisi istihdama yansıdı. Mayıs ayında sigortalı çalışan sayısının en hızlı yükseldiği iller, Türkiye'nin turizminde öne çıkan Antalya ve Muğla oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2022 yılı ikinci çeyrek turizm istatistiklerine göre turizm geliri Nisan, Mayıs ve Haziran aylarından oluşan ikinci çeyrekte bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 190,2 artarak 8 milyar 717 milyon 103 bin dolar oldu. Ağustos itibarıyla Antalya'ya havayoluyla gelen turist sayısı 7 milyonu aştı.

Pandemiden önce 2019 yılında 34,5 milyar dolar ile turizm geliri rekoru kıran Türkiye'de, yıl sonu hedefi 37 milyar dolar olarak revize edildi.

Artan turizm istihdamı yukarı çekti

Turizmdeki yakalanan yükseliş ivmesi istihdam rakamlarına olumlu yansıdı. Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı'nın (TEPAV) araştırmasına göre Mayıs ayında sigortalı çalışan sayısı en hızlı Antalya ve Muğla'da arttı, yiyecek ve içecek ile konaklama en fazla istihdam oluşturan alt sektörler oldu.

Mayıs ayında sigortalı çalışan sayısı yıllık olarak yüzde 4,6 oranında 1 milyon 15 bin artarak 22,9 milyon olarak gerçekleşti. Kayıtlı istihdamı esas alan SGK verilerine göre, toplam sigortalı çalışanların yüzde 72,7'sini oluşturan sigortalı ücretli çalışan grubu yıllık olarak yüzde 5,3 yani 834 bin arttı. Söz konusu grupta yıllık artış oranlarının Nisan 2021'den bu yana genel olarak gerilediği, bu ay ise sınırlı miktarda arttığı görüldü.

Esnaf sayısı arttı, çiftçi azaldı

Rapora göre, bu dönemde esnaf sayısında yüzde 7,6 artış, çiftçi sayısında ise yüzde 9,5 düşüş görüldü. Çiftçi sayısında uzun süredir süregelen düşüş eğiliminin yanı sıra, esnaf sayısı Ekim 2021'den itibaren en hızlı artış gösteren çalışan sınıfı olup, yıllık artış oranı yıl başından bu yana ilk kez Mayıs ayında yükseldi. Kamu sektöründe sigortalı çalışan sayısındaki artış ise yüzde 1,6 ile sınırlı oldu.

Alt sektörlerde yiyecek ve içecek hizmeti faaliyetleri 127 bin ile çalışan sayısı en çok artış gösteren sektör olurken, bu sektörü 113 bin artışla konaklama sektörü takip etti. Ayrıca, perakende ticaret, eğitim ve giyim eşyaları imalatı sektörleri en çok istihdam artışı görülen sektörlerden oldu. Diğer taraftan, çalışan sayısı en hızlı artan sektör yüzde 162,1 ile ev içi çalışanların faaliyetleri sektörü oldu. Bu sektörü yüzde 36,7 artışla konaklama, yüzde 25,2 artışla istihdam faaliyetleri ve yüzde 22,6 artışla bilgisayar programlama ve danışmanlık sektörleri takip etti.

En hızlı istihdam artışı Antalya ve Muğla'da

En hızlı istihdam artışı yüzde 21 ile Antalya ve yüzde 17,2 ile Muğla'nın ardından gelen iller ise Mersin (yüzde 9,8) ve Sinop (yüzde 9) oldu. Aydın yüzde 8,3 ve Mardin yüzde 7,2 istihdam artışı görürken Artvin yüzde 10,9 ile istihdamı en fazla daralan il oldu. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Antalya, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Turizmde pandemi öncesine dönüş, istihdamı hareketlendirdi - Son Dakika

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