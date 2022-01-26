Türk balı geçen yıl 55 ülkede sofralarda yer buldu

Türkiye'den geçen yıl ABD, Almanya ve İspanya başta olmak üzere 55 ülkeye bal ihraç edildi.

AA muhabirinin Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye'den 2021 yılında 55 ülkeye 9 bin 875 ton bal satıldı. Bu ihracattan 30 milyon 498 bin 600 dolar gelir sağlandı.

Geçen yıl bal ihracatı, 5 bin 972 ton bal karşılığı 25 milyon 856 bin 972 dolar gelir sağlanan 2020'ye göre miktarda yüzde 65, değerde yüzde 18 arttı.

ABD, Almanya, İspanya, Bulgaristan ve İsrail 2021'de en fazla bal ihraç edilen ülkeler oldu.

Bal ihracatında 8 milyon 860 bin 506 dolarla ABD ilk sırada yer aldı. Bu ülkeyi 6 milyon 940 bin 35 dolarla Almanya, 2 milyon 261 bin 335 dolarla İspanya, 1 milyon 124 bin 139 dolarla Bulgaristan, 985 bin 149 dolarla da İsrail izledi.

Türkiye geçen yıl, 2020'den farklı olarak İtalya, Fas, Mısır, Moğolistan, Venezuela, Pakistan, Kenya, İrlanda, Arnavutluk ve Sudan'a da bal sattı.

Trabzon, Ordu, Giresun, Gümüşhane, Rize ve Artvin'in yer aldığı TR90 Doğu Karadeniz Bölgesi'nden ise geçen yıl 18 ülkeye bal ihraç edildi.

Bölgeden yapılan 564 ton bal ihracatı karşılığında 2 milyon 95 bin 591 dolar gelir sağlandı. 2020 yılına göre, geçen yıl yapılan ihracat miktar bazında yüzde 41, gelir bazında ise yüzde 63 arttı.

Bölgeden en fazla bal ise Almanya'ya ihraç edilerek 719 bin 568 dolar gelir sağlandı.

"Balımız, çok daha fazla ülkede tüketicilerin ağızlarını tatlandıracaktır"

DKİB Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Kalyoncu, AA muhabirine, Kovid-19 salgını nedeniyle insanların takviye edici gıdalara her zamankinden daha fazla ilgi gösterdiğini söyledi.

İlgiye bağlı olarak da bal karışımlı takviye edici gıda üretimine yönelimin arttığını vurgulayan Kalyoncu, bu gelişmenin de sektöre olumlu yansıdığını belirtti.

Kalyoncu, 2020'de 52 ülkeye ihraç edilen balın, geçen yıl 55 ülkede tüketiciye ulaştığını ifade ederek, "Ülkemizden geçen yıl yapılan bal ihracatı önceki yıla oranla miktarda yüzde 65, değerde de yüzde 18 artış gösterdi." dedi.

Geçen yıl çam balı üretiminin Akdeniz Bölgesi'nde yaşanan orman yangınlarından olumsuz etkilenmesine rağmen ihracat yılının artışla kapanmasının sevindirici olduğunu ifade eden Kalyoncu, "Türk balına olan ilginin bu yıl da artmaya devam edeceğine inanıyorum. Balımız, çok daha fazla ülkede tüketicilerin ağızlarını tatlandıracaktır." diye konuştu.

Kalyoncu, bölgeden yapılan bal ihracatının da 2 milyon doların üzerine çıkmasının önemli bir gelişme olduğunu sözlerine ekledi.