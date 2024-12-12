Türk ekonomisinde 5 yıl sonra bir ilk

Ekonomi

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Merkez Bankası, Türkiye ekonomisine dair kritik bir veri olan cari işlemler dengesini açıkladı. Buna göre cari dengede 5 yıl sonra bir ilk yaşandı.

AĞUSTOSTA REKOR FAZLA

Cari denge haziranda 407 milyon dolar, temmuzda 566 milyon dolar, ağustosta 4 milyar 324 milyon dolar fazla vermişti. Ağustos ayındaki fazla ise 2019'dan bu yana gerçekleşen aylık en yüksek fazla olmuştu.

5 YIL SONRA İLK KEZ 5 AY ÜST ÜSTE FAZLA VERDİ

Eylülde ise cari dengedeki fazla 2 milyar 988 milyon dolar olmuştu. Ekim ayında da 1 milyar 880 milyon dolar fazla veren cari denge, böylece 5 yıl sonra ilk kez 5 ay üst üste fazla vermiş oldu.

ALTIN VE ENERJİ HARİÇ FAZLA 7.1 MİLYAR DOLAR

Merkez Bankası verilerine göre, altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı ise 7 milyar 163 milyon dolar fazla verdi. Ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı ise 3 milyar 542 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Hizmetler dengesi kaynaklı net girişler 6 milyar 450 milyon dolar seviyesinde olurken, bu kalem altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler 5 milyar 116 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.

Birincil gelir dengesi ve ikincil gelir dengesi kalemleri sırasıyla 1 milyar 48 milyon dolar net çıkış ve 20 milyon dolar net giriş oldu.