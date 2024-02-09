Türk Eximbank, 2024 yılında ihracatçılara 50 milyar dolarlık destek sağlayacak

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türk Eximbank'a yönelik yeni sermaye artırım kararını değerlendirerek, " Banka, yeni sermaye artışının da katkısıyla ihracatçılara 2024 yılında 24 milyar dolar kredi ve 26 milyar dolar sigorta olmak üzere 50 milyar dolarlık destek sağlayacak." ifadelerini kullandı.
Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türk Eximbank'ın sermaye yapısının güçlendirilmesine ilişkin çalışmaları değerlendirdi.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e desteklerinden dolayı teşekkür eden Bolat, söz konusu çalışmanın ihracatçı ailesine hayırlı olmasını diledi.
Bolat, Haziran 2023'ten beri Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasıyla çeşitli çalışmalar yaptıklarına işaret ederek, "Günlük reeskont kredi limitlerinin 10 kat artışla 3 milyar 50 milyon liraya yükseltilmesi, reeskont kredi faizlerinin politika faiz oranının oldukça altında bir oranda sabitlenmesi, KOBİ limitlerinin ve net ihracatçı tanımının esnetilmesi gibi ihracatçılarımızın finansmana erişimini rahatlatmaya yönelik adımlar attık." bilgisini paylaştı.
"Yeni destek programının hazırlıklarını son aşamaya getirdik"
Yeni sermaye artışıyla Türk Eximbank'ın finansman imkanlarını bir üst noktaya taşıyacaklarına dikkati çeken Bolat, şunları kaydetti:
"2023 yıl sonu itibarıyla yaklaşık 17 bin ihracatçımıza 42 milyar dolar tutarında kredi ve sigorta desteği sağlayan Türk Eximbank, yeni sermaye artışının da katkısıyla ihracatçılara 2024 yılında 24 milyar dolar kredi ve 26 milyar dolar sigorta olmak üzere 50 milyar dolarlık destek sağlayacak. Türk Eximbank'ın sermaye yapısını güçlendirirken, ürün çeşitliliğini artırmaya ve krediye ulaşımı rahatlatmaya devam ediyoruz. Özellikle katma değerli ve yüksek teknolojili üretim yapan ihracatçılarımız ile yeşil dönüşüme yönelik Bakanlığımız ve Türk Eximbank birlikteliğiyle yeni bir finansman destek programının hazırlıklarını son aşamaya getirdik. İhracatçılarımızın finansman imkanlarını kolaylaştırarak ihracat odaklı büyüme stratejimize katkı sağlamayı sürdüreceğiz."
İnci Taneleri dizisiyle ünlenen Erkal Sonel ile Ankara'da bir pavyona giden Tuğba Ekinci, O Şimdi Asker şarkısını söyleyerek kalça dansı yaptı.
Transfer döneminin sonlarına gelinirken Hatayspor, Galatasaray'dan Halil Dervişoğlu'nu kadrosuna katmak üzere anlaşma sağladı. Sarı-kırmızılılarda forvet rotasyonunda bulunan Halil, sezon sonuna kadar Hatayspor'a kiralandı.
Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın da içinde bulunduğu Axiom-3 (Ax-3) ekibinin, Dragon kapsülüyle Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan (ISS) ayrıldıktan sonraki dönüş yolculuğu tamamlandı.
ESKİŞEHİR Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Filiz Bayrakçı Karel, kullandığı otomobille karşı yönden gelen kamyona çarptı. Kazada Filiz Bayrakçı Karel ile kızı Yağmur Karel hayatını kaybetti. Eskişehir Teknik Üniversitesi başsağlığı mesajı yayımladı ve kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
MHP lideri Devlet Bahçeli, Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanı Zühtü Arslan'ın dünkü konuşmasında ''AYM kararlarına uyulmamasının yasal zemini yoktur.'' ifadelerine tepki gösterek ''Bay Zühtü, akladığınız cani terör saldırısı yaptı.'' dedi.
40 il, İstanbul dahil 16 büyükşehir adaylarını açıklayan DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan "Kaybettirmek ya da kazanmak seçeneklerine sıkıştırılamayacak kadar güçlü ve tecrübeli bir siyasi hareketiz. Kimseye rest veya jest yapmıyoruz" sözleriyle basın toplantısına damga vurdu.
DEM Parti 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler için büyükşehir adaylarını açıkladı. Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, DEM Parti İBB adaylarının Meral Danış Beştaş ve Murat Çepni olduğunu duyurdu. Doğan, adayları duyurduktan sonra "Kimseye rest veya jest yapmıyoruz." ifadelerini kullandı.
Tuğçe Tayfur, İnci Taneleri dizisinde babası Ferdi Tayfur'un uzun yıllardır söylediği Hatıran Yeter şarkısının Serkan Kaya versiyonunun çalınmasına tepki gösterdi. Şarkıyı babasından dinlemek istediğini belirten Tayfur, "Belki babam yorum bile yapmaz buna ama insan bir sinir oluyor yani" dedi.
Son Dakika › Ekonomi › Türk Eximbank, 2024 yılında ihracatçılara 50 milyar dolarlık destek sağlayacak - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?