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Türk Eximbank, 500 milyon dolarlık finansman sağladı. - Son Dakika
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Ekonomi

Türk Eximbank, 500 milyon dolarlık finansman sağladı.

Türk Eximbank, 500 milyon dolarlık finansman sağladı.

Türk Eximbank, 2022'den bu yana gerçekleştirilen tahvil ihraçları arasında en düşük maliyetli işlem olarak kaynak sağladı. Toplamda 500 milyon dolarlık finansman sağlanmasıyla, Eximbank'ın uluslararası piyasalardaki güvenilirliği ve etkinliği bir kez daha kanıtlandı.

01.02.2024 09:53
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Türk Eximbank, 500 milyon dolarlık finansman sağladı. Kaynak, 2022'den bu yana finansal kuruluşların gerçekleştirdiği tahvil ihraçları arasında en düşük maliyetli işlem oldu

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Türk Eximbank, 500 milyon dolarlık finansman sağladı. - Son Dakika
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