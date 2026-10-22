Türk Eximbank ile Kanada’nın ihracat destek kuruluşu EDC arasında Mutabakat Zaptı imzalanacak

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Yarın İstanbul'da Kanada Dışişleri Bakanı ile gerçekleştireceğimiz görüşmenin ardından Türk Eximbank ile Kanada'nın ihracat destek kuruluşu EDC arasında, ihracat kredileri alanındaki iş birliğimizi güçlendirecek bir Mutabakat Zaptı imzalanacak" dedi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kanada Başbakanı Mark Carney'nin ülkemizi ziyareti kapsamında, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ve Kanada Başbakanı'nın başkanlığında gerçekleştirilen heyetler arası görüşmeye iştirak ettik. Görüşmelerimizde, Türkiye-Kanada ilişkilerinin stratejik ortaklık düzeyine yükseltilmesi kararıyla birlikte ticaret, enerji, ulaştırma ve savunma sanayii alanlarında hayata geçirilecek iş birliği imkanlarını ele aldık. Kanada ile ekonomik ve ticari ilişkilerimizi daha ileriye taşımak amacıyla Serbest Ticaret Anlaşması müzakerelerine önümüzdeki ay sonunda Ankara'da başlayacağız. Ayrıca, iş dünyamızın da katılımıyla JETCO toplantısını 2027 yılının ilk yarısında gerçekleştirmeyi planlıyoruz" ifadelerini kullandı.

Kanada ile ticari hacimlerini önce 5 milyar dolara, ardından 10 milyar dolara yükseltme çalışmalarını sürdürdüklerini ifade eden Bakan Bolat, "Cumhurbaşkanımızın belirlediği hedef doğrultusunda, ikili ticaret hacmimizi önce 5 milyar dolara, ardından 10 milyar dolara yükseltmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu kapsamda, yarın İstanbul'da Kanada Dışişleri Bakanı ile gerçekleştireceğimiz görüşmenin ardından Türk Eximbank ile Kanada'nın ihracat destek kuruluşu EDC arasında, ihracat kredileri alanındaki iş birliğimizi güçlendirecek bir Mutabakat Zaptı imzalanacak. Söz konusu anlaşmayla Türk ve Kanadalı şirketlerin Afrika, MENA ve Orta Asya başta olmak üzere üçüncü ülke pazarlarında ortak projeler geliştirmelerine katkı sağlamayı hedefliyoruz. Türkiye ile Kanada arasındaki ticaret ve yatırım ilişkilerini yeni hedeflere taşıma kararlılığımızı sürdürüyoruz" dedi.