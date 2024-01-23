 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Türk EximBank Malatya TSO bünyesinde hizmet ofisi açacak - Son Dakika
Üye Girişi

Türk EximBank Malatya TSO bünyesinde hizmet ofisi açacak

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu'nun girişimleri sonucunda Türk EximBank, Malatya TSO bünyesinde hizmet ofisi açacak. Başkan Sadıkoğlu, ihracatçı üyelerin uluslararası pazarlara açılması ve finansmana daha hızlı erişim sağlaması için Türk EximBank'ın şube açmasının önemli olduğunu belirtti.

Türk EximBank Malatya TSO bünyesinde hizmet ofisi açacak
23.01.2024 - 12:04,
Abone Ol

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu'nun uzun zamandır yapmış olduğu girişimler olumlu sonuç verdi. Türk EximBank Malatya TSO bünyesinde hizmet ofisi açacak.

Türk EximBank Kahramanmaraş Şube Müdürü Mehmet Yalçın ile bir araya gelen Başkan Sadıkoğlu, "Türk EximBank'ın Odamız bünyesinde açacağı hizmet ofisi, ihracata başlamak isteyen ve ihracat yapan üyelerimize şimdiden hayırlı olsun" dedi.

"İhracatçı üyelerimizin uluslararası yeni pazarlara açılması ve finansmana daha hızlı erişimi noktasında önem atfettiğimiz Türk EximBank'ın ilimize şube açması konusunda uzun zamandır yapmış olduğumuz girişimler olumlu sonuç verdi" diyen Sadıkoğlu, "6 Şubat'ta yaşadığımız deprem şehrimiz ekonomisini her alanda olumsuz etkiledi. İhracat rakamlarımızda düşüşler yaşadık. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), verilerine göre Malatya'mızın 2023 yılı ihracatı önceki yıla göre yüzde 13,5 düşüşle 392 milyon 152 bin dolar olarak gerçekleşti. Bir ilin ve ülkenin kalkınmasına katkı veren en önemli saç ayaklarından birisi ihracattır. İhracat rakamlarımızın yeniden yükselişe geçmesi için ihracatçı üyelerimizin ihtiyaç duyduğu finansa daha hızlı ulaşması gerekiyor. Bu konuda da en önemli finansör Türk EximBank. Yeni ihracatçı firmalarımızın ve mevcut firmalarımızın desteklenebilmesi, bilgi ve finansmana erişim imkanlarının artırılabilmesi için Türk Eximbank'ın Malatya'ya şube açmasının oldukça önemli olduğunu düşünüyoruz. Şube açılması için 1 milyar dolar ihracat seviyesine ulaşmamız lazım. Bu rakama ulaşana kadar ofis açılması talebimiz oldu. Talebimiz olumlu sonuçlandı. Türk EximBank, Oda binamız içerisine hizmet ofisi açacak. İhracatçı üyelerimize doğrudan hizmet sunacaklar. Üyelerimize hayırlı olsun" diye konuştu. - MALATYA

Kaynak: İHA
YORUMLAR

İhracat, Türkiye, Malatya, İhracat, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türk EximBank Malatya TSO bünyesinde hizmet ofisi açacak - Son Dakika


23:01
TBMM, İsveç'in NATO'ya katılımına onay verdi TBMM, İsveç'in NATO'ya katılımına onay verdi
22:39
Umut Nayir'in Pendikspor'da yaptıklarını gören Fenerbahçeliler ''Keşke gitmeseydi'' diyor Umut Nayir'in Pendikspor'da yaptıklarını gören Fenerbahçeliler ''Keşke gitmeseydi'' diyor
22:16
Tek kelimelik not düştü! Murat Sancak'tan Beşiktaş maçı oynanırken olay paylaşım Tek kelimelik not düştü! Murat Sancak'tan Beşiktaş maçı oynanırken olay paylaşım
21:54
Beşiktaş ile Adana Demirspor golsüz berabere kaldı Beşiktaş ile Adana Demirspor golsüz berabere kaldı
21:48
Emeklilere ek zamdan kaynaklı fark ne zaman hesaplara yatacak? Bakan Işıkhan'dan merak edilen soruya yanıt Emeklilere ek zamdan kaynaklı fark ne zaman hesaplara yatacak? Bakan Işıkhan'dan merak edilen soruya yanıt
21:22
Bakan Işıkhan: SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş artışını yüzde 49,25'e yükseltiyoruz Bakan Işıkhan: SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş artışını yüzde 49,25'e yükseltiyoruz
21:18
Selahattin Demirtaş annesinin rahatsızlığı nedeniyle Diyarbakır'a götürüldü Selahattin Demirtaş annesinin rahatsızlığı nedeniyle Diyarbakır'a götürüldü
21:12
Galibiyeti unutan Volkan'a 'Ayrılacak mısın?' diye soruldu! 1 saniye bile düşünmeden cevap verdi Galibiyeti unutan Volkan'a "Ayrılacak mısın?" diye soruldu! 1 saniye bile düşünmeden cevap verdi

Son Dakika
22:39 Umut Nayir'in Pendikspor'da yaptıklarını gören Fenerbahçeliler ''Keşke gitmeseydi'' diyor
22:16 Tek kelimelik not düştü! Murat Sancak'tan Beşiktaş maçı oynanırken olay paylaşım
21:54 Beşiktaş ile Adana Demirspor golsüz berabere kaldı
21:48 Emeklilere ek zamdan kaynaklı fark ne zaman hesaplara yatacak? Bakan Işıkhan'dan merak edilen soruya yanıt
21:22 Bakan Işıkhan: SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş artışını yüzde 49,25'e yükseltiyoruz
21:18 Selahattin Demirtaş annesinin rahatsızlığı nedeniyle Diyarbakır'a götürüldü
21:12 Galibiyeti unutan Volkan'a "Ayrılacak mısın?" diye soruldu! 1 saniye bile düşünmeden cevap verdi
20:07 İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi yarın Türkiye'ye geliyor
20:06 Arkadaşının başını balta ile kesip sokağa attığı olayda yeni görüntüler ortaya çıktı
19:45 AK Parti'de yarın açıklanacak Ankara ilçe belediye başkan adayları netleşti! İşte isim isim liste
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.01.2024 23:09:54. #1.12#
SON DAKİKA: Türk EximBank Malatya TSO bünyesinde hizmet ofisi açacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement