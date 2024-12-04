Türk Eximbank'tan 45 Milyon Dolar Kredi Anlaşması

Ekonomi

Türk Eximbank, 45 milyon dolar tutarında 2 yıl vadeli kredi anlaşması imzaladı.

Türk Eximbank tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapılan açıklamada, "Bankamız 4 Aralık 2024 tarihinde Karadeniz Ticaret ve Kalkınma Bankası ile 45 milyon dolar tutarında 2 yıl vadeli bir kredi anlaşması imzalamıştır." ifadesi yer aldı.