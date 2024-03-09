Türk Finans Sektöründe Kadın Liderlerin Artması İle Kadın İstihdamı Artıyor

Ekonomi

Türk finans sektöründe sayısı artan kadın liderler, hemcinslerine rol model olurken, şirket politikasında uyguladıkları strateji ile de kadın çalışan sayısı artıyor.

IMF'nin yayımladığı araştırmaya göre, dünyada erkeklerin yüzde 72'si iş hayatına dahil olurken kadınların oranı yüzde 47 seviyesinde.

Mevcut yasaların yetersizliği, hizmetlere eşit olmayan erişim, ayrımcı tutumlar kadınların iş gücüne katılımı engelleyen sebepler arasında gösteriliyor. Kadınların iş gücüne katılım oranının 5,9 puan artmasının devam eden dönemde gayrisafi yurtiçi hasılayı yaklaşık yüzde 8 artıracağı tahmin ediliyor.

Türkiye İstatistik Kurumunun yayımladığı 2022 verilerine göre, kadınların yüzde 35,1'i çalışma hayatında yer alırken, erkeklerde bu oran yüzde 71,4 seviyesine çıkıyor.

Erkek egemen sektör olarak bilinen finans alanında kadın liderlerin yer alması, şirket politikalarında cinsiyet dengelerinin değişmesine ve kadın yöneticilerin artarak daha fazla söz sahibi olmasına imkan sağlıyor.

AA muhabirine konu ile ilgili değerlendirmelerde bulunan QNB Sigorta Genel Müdürü Pınar Kuriş, yüzde 53'lük oran ile sigorta sektörünün Türkiye'de kadın istihdamının en yüksek sektörlerinden biri olduğuna dikkati çekerek "Kadın istihdamının artması ve kadın yönetici gelişiminin sağlanması konusunda önemli bir role sahip. Şirket olarak yüzde 67 olan kadın çalışan oranımız ile sektör ortalamasının da üzerinde bir kadın istihdamı sağlıyoruz. Bugün, yüzde 51 kadın yönetici oranıyla hedeflediğimiz değere oldukça yakınız. Bu başarıyı, fırsat eşitliğine yaptığımız yatırımların bir sonucu ve doğru yolda olduğumuzun bir kanıtı olarak görüyoruz."diye konuştu.

Fırsat eşitliği kapsamında uygulanan çalışmalara değinen Kuriş, maaş politikalarının cinsiyetten bağımsız ilerlediğini, çalışanlara verilen özel sağlık sigortası hakkından eş ve çocukların da faydalandığını, özel ve iş yaşamı dengesinin daha rahat sağlanabilmesi için doğum izni sonrası ofise dönüş sürecinin evden çalışma ile desteklendiğini söyledi.

-"Kadın liderler basmakalıp yönetim biçimine sırtlarını dönmeli"

Çalışma hayatında kadın ve erkeklerin farklı yetenekleri ile birbirlerini dengelediklerini vurgulayan Kuriş, kadınların finans ve risk yönetimi alanlarına farklı bakış açıları getirdiklerini ve güçlü iletişim becerileri sayesinde fark yarattığını belirtti.

Kadınların önündeki en büyük engelin ön yargılar olduğunu söyleyen Kuriş sözlerine şöyle devam etti:

"Bu ön yargıların kariyer yolculuklarındaki başarıları gölgelemesine izin vermemeliler. Kadın liderlerin çoğu, oyunun kurallarını erkekler tarafından karar verilen ortamlarda, kritik başarı faktörü gibi sunulan davranışları benimsemek durumunda kalabiliyorlar. Bu noktada, kadın liderlerin kendi karakterlerini liderliklerine yansıtmalarını ve basmakalıp liderlik ve yönetim biçimlerine sırtlarını dönmelerini tavsiye ediyorum."

Kuriş, kadınların sigorta sektöründeki rollerinin ve katkılarının, sektörün sürdürülebilirliği ve başarısı için oldukça büyük bir öneme sahip olduğunu ve bu nedenle, kadınların sektörde daha fazla temsil edilmesi ve desteklenmesinin önem taşıdığını söyledi.