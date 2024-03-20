Türkiye, Alimentaria Barcelona Gıda ve İçecek Fuarı\'na 37 firma ile katıldı

Ekonomi

İspanya'da düzenlenen Gıda ve İçecek Fuarı Alimentaria Barcelona'ya, Türkiye milli katılım organizasyonu SİMEXPO çatısı altında 37 Türk firması katıldı.

Avrupa'nın en büyük gıda ve içecek fuarlarından biri olan Alimentaria Barcelona, 18- 21 Mart tarihleri arasında İspanya'nın Baselona kentinde 24'üncü kez düzenleniyor. 100 bin metrekareye kurulu olan fuar, 57 ülkeden yüzde 29'u uluslararası olmak üzere katılımcısı ve 150 ülkeden 100 bin ziyaretçisi ile öne çıkıyor.

Türkiye milli katılım organizasyonu SİMEXPO tarafından düzenleniyor. Fuara 37 Türk firması ile katılım sağlandığı belirtildi. Türkiye, trend alanında ve SİMEXPO stantlarında birçok ülkeden gelen ziyaretçileri ağırlıyor. Yapılan açıklamaya göre, Başkonsolos Selen Evcit, Ticaret Ataşesi Mehmet Örnek ve Nurdan Çamlıbel Aydın, fuarı ve katılımcıları stantlarında ziyaret ederek, İspanya-Türkiye ticareti için fikir alışverişinde bulundular. - İSTANBUL