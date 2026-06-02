Türk Firmaları Uluslararası Fuarlarla Güçleniyor

İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB), Almanya'da düzenlenen ambalaj ve işleme teknolojileri alanının dünyanın en büyük fuarlarından Interpack 2026 ile Hollanda'da gerçekleştirilen PLMA Dünya Özel Markalı Ürünler Fuarı'na (PLMA's World of Private Label) milli katılım düzenledi.

İKMİB'den yapılan açıklamaya göre, mayıs ayında gerçekleştirilen milli katılım organizasyonları kapsamında Türk firmaları ambalaj, private label, kozmetik, temizlik, gıda ve plastik sektörlerindeki ürün ve üretim gücünü uluslararası alıcılara tanıtma fırsatı buldu.

Almanya'nın Düsseldorf şehrinde düzenlenen ve ambalaj ile işleme teknolojileri alanında dünyanın en büyük ve en prestijli fuarlarından biri olarak kabul edilen uluslararası Interpack 2026'da milli katılım organizasyonu kapsamında 43 firma yer aldı.

Türkiye, 243 bireysel katılımcı ile birlikte toplam 286 firmayla fuarda en fazla katılımcıya sahip dördüncü ülke oldu. 169 ülkeden 170 binin üzerinde ziyaretçiyi ağırlayan fuar süresince Türk firmaları plastik, karton, metal ve benzeri alanlardaki ambalaj ürünleri ile ambalaj ve paketleme makinelerini sergileyerek sektörün üretim ve ihracat kapasitesini uluslararası pazarlara tanıttı.

PLMA 2026'da 146 Türk firması yer aldı

Dünyanın en önemli özel markalı ürün fuarları arasında gösterilen PLMA Dünya Özel Markalı Ürünler Fuarı ise Hollanda'nın Amsterdam şehrinde gerçekleştirildi. İKMİB, fuarın Türkiye milli iştirak organizasyonunu bu yıl 16. kez düzenledi.

Türkiye, 94'ü milli katılım organizasyonu, 52'si ise bireysel olarak katılan toplam 146 firmayla fuarda temsil edildi. 18 binin üzerinde ziyaretçi ve 3 bin 300'den fazla firmanın katıldığı fuarda Türk şirketler kozmetik, temizlik, gıda ve plastik sektörlerindeki ürünlerini sergiledi.

İKMİB Yönetim Kurulu Başkanı Vefa İbrahim Aracı, İKMİB Yönetim Kurulu üyeleri M. İmer Özer ve Ender Sedat Çelik ile Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) delegeleri Sevim Öztaşkın, Hakan Hatipoğlu ve Özgür Öztürk milli katılım kapsamında yer alan firmaları stantlarında ziyaret etti.

Her iki fuarda da Türkiye'nin bu ülkelerdeki diplomatik temsilcileri ve ticaret müşavirleri Türk stantları ziyaret ederek üreticiler ile görüştü.

"Firmalarımız küresel pazarlarda güçlü konumunu pekiştiriyor"

Açıklamada değerlendirmeleri yer alan İKMİB Yönetim Kurulu Başkanı Aracı, Türk firmalarının uluslararası fuarlarda gösterdiği güçlü katılımın sektör ihracatına önemli katkı sunduğunu belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Ambalaj ve private label sektörleri, katma değerli üretim ve ihracat açısından ülkemiz için stratejik öneme sahip alanlar arasında yer alıyor. Dünyanın en önemli fuarlarından olan Interpack ve PLMA'da firmalarımızın yoğun ilgi görmesi, Türk üreticisinin kalite, üretim kapasitesi ve rekabet gücünü bir kez daha ortaya koydu. Türkiye'nin her iki fuarda da yüksek katılım sayılarıyla öne çıkması sektörümüz açısından son derece değerli."

Aracı, firmaların küresel pazarlardaki etkinliğini artırmak, yeni işbirlikleri geliştirmelerine katkı sunmak ve ihracatı daha ileri taşımak amacıyla milli katılım organizasyonlarına devam edeceklerini bildirdi.