Türk Gençleri İçin Mentorluk Programı

23.05.2026 15:52
DEİK, Birleşik Krallık'taki Türk gençlerine kariyer desteği için mentorluk programı başlattı.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) bünyesinde faaliyet gösteren Dünya Türk İş Konseyi (DTİK), Birleşik Krallık'ta yaşayan Türk gençlerinin kariyer gelişimlerine katkı sunmak amacıyla Londra'da deneyimli iş insanları ve profesyoneller ile öğrenciler ve genç profesyoneller arasında mentorluk programı başlattı.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre, DEİK Dünya Türk İş Konseyi, DTİK Genç Diaspora Birleşik Krallık Lansmanı'nı, Londra Büyükelçisi Osman Koray Ertaş, DTİK Yürütme Kurulu Üyesi ve Birleşik Krallık Temsilcisi Serpil Timuray, Birleşik Krallık'ta yaşayan Türk öğrenci toplulukları başkanları, DTİK Birleşik Krallık üyeleri ve iş dünyası temsilcilerinin katılımlarıyla Londra'da gerçekleştirdi.

Tanıtım programı kapsamında, Birleşik Krallık'ta yaşayan Türk gençlerinin kariyer gelişimlerine katkı sunmak amacıyla YeniBirLider Derneği işbirliğinde, deneyimli iş insanları ve profesyoneller ile öğrenciler ve genç profesyoneller arasında mentorluk programı başlatıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Osman Koray Ertaş, gençlerin eğitiminin hem bugün hem de ortak gelecek açısından en stratejik konuların başında geldiğini ifade etti.

Ertaş, şunları kaydetti:

"Birleşik Krallık'ta üniversite eğitimi gören 7 binden fazla öğrencimiz var. Bu kardeşlerimizin arasında burslu öğrencilerimiz de bulunuyor. Bizler de öğrencilerimizin iş dünyasına ve akademiye geçiş süreçlerinde yanlarında olmaya, onlara destek vermeye çalışıyoruz. Bu alanlarda ne kadar başarılı olurlarsa, ülkemize katkıları da o kadar büyük olacaktır. Bugün bu alanda önemli bir başlangıca imza atıyoruz. Dünya Türk İş Konseyi'nin bugün başlattığımız Genç Diaspora Akademisi girişimi için şükranlarımı sunuyorum. Gençlerimize mentörlük sağlamayı amaçlayan bu sürecin onların hayatına anlamlı katkılar sunacağına inanıyorum. Geleceğimiz siz gençlere emanet. Bu yolu birlikte yürümeye devam edeceğiz."

DTİK Yürütme Kurulu Üyesi ve DTİK Birleşik Krallık Temsilcisi Serpil Timuray ise DTİK Birleşik Krallık Temsilciliği olarak, Birleşik Krallık'ta yaşayan genç profesyonellerden girişimcilere ve öğrencilere kadar tüm Türk gençlerinin kariyer gelişimlerine katkı sunmayı amaçladıklarını belirtti.

Timuray, bu amaç doğrultusunda kariyerlerinde önemli deneyimler edinen ve başarı hikayeleri oluşturan iş insanları ve profesyonellerin, gençlerin çalışma hayatına hazırlanma sürecine ve kariyer gelişimine destek olacağı mentörlük programını başlatmaktan memnuniyet duyduklarını vurguladı.

DTİK Birleşik Krallık Temsilcisi Timuray, "Birleşik Krallık'ta yaşayan gençlerimizi bu programa katılmaya ve iş insanlarımızı gençlerimize mentörlük desteği sunmaya davet ediyoruz. Bu programın hayata geçmesinde değerli katkıları için, Sayın Büyükelçimiz Koray Ertaş'a, mentörlük proje ortağımız YeniBirLider Derneğine ve gençlerimize mentörlük desteği verecek iş insanlarımıza teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

DTİK Genç Diaspora Birleşik Krallık Lansmanı'nın sponsoru ise Pladis Global oldu.

Kaynak: AA

